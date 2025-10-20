Totes les novetats i retorns
Les 10 sèries que no et pots perdre aquest octubre
Entre les estrenes de Netflix, HBO, Disney+, Prime, Movistar Plus+, Apple TV+, Filmin, SkyShowtime i Atresplayer destaquen ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’, ‘IT: Bienvenidos a Derry’, 'Nadie quiere esto', 'El centro' i ‘Animal’
Marisa de Dios
El mes d’octubre ve carregat d'estrenes de sèries a les plataformes de ‘streaming’. Hi ha retorns esperats, com ‘Monstruo. La historia de Ed Gein'; 'La diplomática', 'Nadie quiere esto', 'Respira' i 'La ruta. Vol. 2: Ibiza’. Però també novetats com ‘IT: bienvenidos a Derry’; ‘Animal’, amb Luis Zahera; ‘La suerte’, amb Óscar Jaenada i Ricardo Gómez; ‘El centro’, amb Juan Diego Botto; ‘Bookish’, amb un dels creadors de ‘Sherlock’; ‘El camorrista’, de Giuseppe Tornatore, un ‘thriller’ de mafiosos italians durant dècades, i ‘Pequeños desastres’, amb Diane Kruger.
Dia 3. Netflix
Ryan Murphy i Ian Brennan continuen explorant la sagnant crònica criminal dels EUA amb la tercera entrega de la saga ‘Monstruo’, després dels casos de Jeffrey Dahmer i dels germans Lyle i Erik Menendez. Aquí està protagonitzat per l’assassí que inspiraria pel·lícules com ‘Psicosi’, ‘La matança de Texas’ i ‘El silenci dels anyells’. En els gelats camps del Wisconsin rural dels anys 50, un home aparentment amable i solitari anomenat Eddie Gein vivia discretament en una granja en ruïnes, ocultant una macabra casa dels horrors. Charlie Hunnam, Tom Hollander, Laurie Metcalf i Suzanna Son lideren el repartiment.
Dia 3. Netflix
Comèdia produïda per Aitor Gabilondo (‘Patria’, ‘El Príncipe’) i Jota Aceytuno (‘Urban. La vida és nuestra’) en què l’intèrpret d’‘Entrevías’ torna a la seva Galícia natal. Dona vida a un veterinari rural gallec que es veu obligat a treballar en una botiga de mascotes. Al capdavant de la franquícia hi ha la seva neboda Uxía (Lucía Caraballo), una jove amb molt ímpetu. La seva nova experiència laboral l’obligarà a treballar en equip i lidiar amb un nou tipus de clients, una cosa a la qual no està massa acostumat.
Dia 8. Disney+
Els directors Paco Plaza (‘Verónica’, ‘REC’) i Pablo Guerrero (‘Alba’, ‘Entre tierras’) passen al gènere de la comèdia amb aquesta ‘road movie’ rodada en 16 mm sobre una singular amistat amb el món del toreig com a teló de fons. Protagonitzada per Óscar Jaenada i Ricardo Gómez, s’ha filmat al llarg de tota la geografia espanyola, recorrent 6.000 quilòmetres de carretera.
Dia 9. Movistar Plus+
Una immersió a les entranyes del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). Ambientada en l’actualitat, però amb ecos de la Guerra Freda, és un ‘thriller’ d’espionatge compost de sis episodis que arrenca amb un assassinat. Aquesta mort destapa una operació internacional dels serveis d’Intel·ligència russos i porta els membres del CNI a una carrera contra rellotge per mirar de desmantellar-la, alhora que intenten descobrir un traïdor entre les seves files. Creada per David Moreno, està protagonitzada per Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente i Nacho Sánchez.
Dia 21. Filmin
Mark Gatiss, un dels creadors de ‘Sherlock’, torna a submergir-se en el gènere del misteri en aquesta sèrie que també protagonitza. Encarna un excèntric exespia militar reconvertit en detectiu que, al Londres de 1946, regenta una llibreria mentre ajuda la policia a resoldre els seus casos més complexos.
Dia 23. Disney+
Comèdia de Rober Bodegas i Alberto Casado, els humoristes darrere de Pantomima Full, en la qual retraten un grup d’emprenedors que aspiren a canviar el món i convertir-se en poderosos CEOs, tot i que no siguin tan infal·libles com ells pensen. Per aconseguir-ho comparteixen una zona de ‘coworking’, on l’aclaparadora realitat del dia a dia els farà veure que el món de l’emprenedoria és ple de fum. Els acompanyen actors com Aura Garrido, Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo i Aníbal Gómez.
Dia 23. Netflix. Temporada 2
Comèdia romàntica sobre una parella de Los Angeles amb gairebé res en comú, però molta química. L’agnòstica presentadora de pòdcast (Kristen Bell) i el seu rabí (Adam Brody) tornen disposats a construir un futur en comú i integrar-hi les seves famílies. No obstant, les seves diferències segueixen presents i no són precisament fàcils d’ignorar, alhora que els seus respectius clans tampoc hi posaran massa de part seva.
Dia 26. HBO
La preqüela de la saga ‘IT’ de Stephen King que amplia la visió establerta pel cineasta Andy Muschietti a les pel·lícules ‘IT’ i ‘IT: Capítulo dos’, i que explica els orígens de Pennywise. Combina drama i horror sobrenatural per mostrar com la comunitat es veu marcada per foscos secrets i una presència sinistra que aguaita des de les ombres. Protagonitzada per Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso i Bill Skarsgård.
Dia 26. Atresplayer
Seqüela i alhora preqüela de la premiada ‘La ruta’, ara ambientada a Ibiza. Àlex Monner torna a reprendre el paper de Marc Ribó, aquí convertit en DJ en els anys 90. També interpreta el seu pare en els anys 70, quan els ‘hippies’ pul·lulaven per l’illa balear i encara no s’havia convertit en una de les grans capitals de l’oci nocturn. Al repartiment se sumen Marina Salas, Irene Escolar i Carla Díaz, amb ‘cameos’ d’alguns dels actors principals de la primera entrega (Elisabet Casanovas, Claudia Salas i Ricardo Gómez).
Dia 29. APPLE TV+
Adaptació de la novel·la homònima de Mick Herron (‘Slow Horses’), la primera de la sèrie literària ‘Zöe Boehm’, produïda i protagonitzada per Emma Thompson i Ruth Wilson. Quan una casa explota en un tranquil barri residencial d'Oxford i una nena desapareix, la seva veïna s’obsessiona a trobar-la i sol·licita l’ajuda d’una investigadora privada. Destaparan una complexa conspiració que revela que persones que durant molt temps van creure mortes encara són vives.
Altres estrenes i retorns
SISTER BONIFACE MYSTERIES. Dia 1. Cosmo. Temporada 4
EL CAMORRISTA. Dia 2. AMC+. Sèrie inèdita de Giuseppe Tornatore (‘Cinema Paradiso’) rodada el 1985, que mai es va arribar a emetre per diverses pressions, amb Ben Gazzara i Laura del Sol. Narra l’ascens i caiguda d’un dels caps més influents de la màfia italiana.
HOMBRES DE VERDAD. Dia 2. Netflix. Versió alemanya de ‘Machos alfa’.
TWISTED METAL. Dia 3. AXN Now. Temporada 2
ZOOMERS. Dia 3. Amazon Prime Video. El retrat de la generació Z a través d’un grapat de joves que comencen a estudiar a la Universitat de Salamanca.
LA NUEVA BRIGADA. Dia 3. Netflix. El 1958 es graduen les primeres dones policia de Suècia. Quan comencen a patrullar els carrers de la capital, aviat s’adonen que el seu problema més gran no són els delinqüents. La resistència prové dels companys i la societat en general.
EL GENIO Y LOS DESEOS. Dia 3. Netflix. Un geni, presoner de la seva llàntia durant més de mil anys, torna al món terrenal i es creua amb una dona impassible que viu atrapada entre les normes de la seva àvia i les seves pròpies rutines.
NAILS. Dia 6. SkyShowtime. Quatre dones de diferent estrat social i diferent edat es coneixen en un saló de manicura. Les seves repetides trobades donaran lloc a una curiosa amistat.
REVIVAL. Dia 6. SyFy. En un petit poble de Wisconsin, els morts han tornat vius, però no exactament iguals.
LA JUEZA LEWIS. Dia 7. Filmin. La vida de l’experimentada jutge es posa potes enlaire quan un cas toca molt de prop la seva filla.
HIGH POTENTIAL. Dia 7. Disney+. Temporada 2. Una netejadora d’una comissaria comença a treballar com a assessora de la Policia a causa de les seves altes capacitats.
LA ESTACIÓN DE LAS CHICAS PERDIDAS. Dia 8. Disney+. Inspirada en la història real de l’assassí de l’estació de trens de Perpinyà (França).
NÉRO. Dia 8. Netflix. França, 1504. Un assassí despietat fuig amb la seva filla, a qui va abandonar al néixer, per protegir-la d’enemics mortals i forces malignes.
TORNEN ELS MAGOS DE WAVERLY PLACE. Dia 8. Disney+. Temporada 2
FLASHBACK. Dia 8. Calle 13. Un fenomen inexplicable transporta una dona al 1994, tot just uns mesos abans de la mort del seu pare.
RECLUTAS. Dia 9. Netflix. El 1990, al Cos de Marines dels Estats Units, dos joves entaulen amistat. Un és un noi sense rumb que encara no ha sortit de l’armari, i l’altre, heterosexual, el fill d’un marine condecorat.
THE LAST FRONTIER: CONSPIRACIÓN EN ALASKA. Dia 10. Apple TV+. Un avió de transport de presos s’estavella en una zona remota i salvatge d’Alaska i dotzenes de reclusos violents queden lliures.
OLD MONEY. Dia 10. Netflix. Sèrie turca sobre la lluita entre el vell i el nou diner.
LA EMPRESA DE SILLAS. Dia 13. HBO. Després d’un incident a la feina, un home es veu embolicat en la investigació d’una conspiració de gran abast.
VINTAGE. Dia 13. 3Cat. Temporada 2
FEAR. Dia 14. Filmin. Una família es muda a Glasglow i comença a viure un malson per culpa d’un veí.
MUERTE EN LA FAMILIA MURDAUGH. Dia 15. Disney+. El fill d’un poderós matrimoni d’advocats de Carolina del Sud (Patricia Arquette i Alex) es veu involucrat en un accident mortal.
LOOT. Dia 15. Apple TV+. Temporada 3
MENTES BRILLANTES. Dia 15. Movistar Plus+. Temporada 2
THE COP. A NEW CHAPTER. Dia 16. SkyShowtime. Els agents del Departament d’Homicidis de la Policia Metropolitana de Varsòvia s’enfronten cada dia a la violència i la mort.
ROMÁNTICOS ANÓNIMOS. Dia 16. Netflix. Un home incapaç de mantenir contacte físic amb els altres i una dona amb por del contacte visual troben en la xocolata un refugi comú que els uneix.
LA DIPLOMÁTICA. Dia 16. Netflix. Temporada 3. L’ambaixadora Kate Wyler (Keri Russell) acaba d’acusar la vicepresidenta Grace Penn d’orquestrar un complot terrorista i d’admetre que aspira al seu lloc. Però ara el president ha mort, el seu marit (Rufus Sewell) podria haver-lo matat sense voler, i Grace Penn s’ha convertit en la líder del món lliure.
RABO DE PEIXE. Dia 17. Netflix. Temporada 2
DEVIL IN DISGUISE: JOHN WAYNE GACY. Dia 18. SkyShowtime. Entre 1972 i 1978, 33 joves van ser segrestats i assassinats per un home del qual ningú sospitava: un líder de la comunitat que es disfressava de pallasso per entretenir els nens malalts.
PROFESOR T (UK). Dia 20. Cosmo. Temporada 4
BABY BANDITO. Dia 22. Netflix. Temporada 2
EL MONSTRUO DE FLORENCIA. Dia 22. Netflix. Mentre un assassí en sèrie que ataca parelles sembra el terror a Itàlia, les autoritats indaguen un cas de 1968 que podria ser la clau per trobar el Monstre de Florència.
PEQUEÑOS DESASTRES. Dia 23. HBO. Quatre dones embarassades es coneixen en una classe de preparació al part i entaulen una gran amistat malgrat que no tenen res en comú.
MIX TAPE. Dia 25. Movistar Plus+. Una parella es pregunta si està destinada a estar junta a través de records musicals.
NCIS: TONY & ZIVA. Dia 27. SkyShowtime. Quan l’empresa de seguretat de Tony és atacada, la seva família ha de fugir per tot Europa.
LA AGENTE ENCUBIERTA. Dia 27. Netflix. Una nova agent del servei d’intel·ligència que s’infiltra en un despietat cercle criminal que fa un temps que esquiva l’agència.
STAR WARS: VISIONS. Dia 29. Disney+. Temporada 3. Animació
DOC. Dia 29. Movistar Plus+. Temporada 2
MAYOR OF KINGSTOWN. Dia 30. SkyShowtime. Temporada 4
EL IMPERIO DE AMSTERDAM. Dia 30. Netflix. La dona del ric fundador d’un imperi de cafeteries vol enfonsar el seu exmarit.
SON OF A DONKEY. Dia 30. Netflix. Un noi té un accident al volant i ha d’assistir a teràpia per ordre judicial.
RESPIRA. Dia 31. Netflix. Temporada 2. El debut del cantant Pablo Alborán com a actor és la principal novetat d’aquesta espècie d’‘Anatomía de Grey’ a l’espanyola. El Joaquín Sorolla és ara un hospital de gestió privada, un canvi que sacseja els principis i conviccions del seu equip mèdic. Després de sortir-es amb la seva, Patricia (Najwa Nimri) continua lluitant contra el càncer i estrenyent llaços amb Néstor (Borja Lluna). Jésica (Blanca Suárez), per la seva banda, mira de recuperar la confiança que la caracteritza i no aconsegueix decidir-se entre Lluís (Alfonso Bassave) i Biel (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) continua lluitant amb les addiccions del seu fill.
BILLY EL NIÑO. Dia 31. Movistar Plus+. Temporada 3 (última)
