«Bookish» presenta a Filmin un emotiu Sherlock Holmes
Mark Gatiss, un dels creadors, aposta per una sèrie de misteri que ha ideat i protagonitzat, tot un èxit de crítica i públic al Regne Unit nTracta sobre el propietari d’una llibreria de vell que ajuda la policia a resoldre crims
Juan Manuel Freire
Mentre el món espera una altra temporada de Sherlock, el seu cocreador, Mark Gatiss, ha decidit convertir-se ell mateix en detectiu i protagonitzar una sòlida sèrie de reemplaçament: Bookish (Filmin, dimarts, dia 21), en què l’amo d’una llibreria de vell, Gabriel Book, ajuda la policia a resoldre crims. «Sempre vaig voler ser un detectiu, encara que no a la vida real», diu el també creador d’aquest fenomen crític i popular al Regne Unit. «Sóc un gran fan de l’època daurada de la novel·la policíaca. Vaig créixer amb els llibres i les adaptacions al cinema d’Agatha Christie i tots els seus contemporanis».
Fins ara, Gatiss s’havia interessat, sobretot, a cultivar el terror i allò sobrenatural. Va saltar a la fama com a part de la troupe còmica The League Of Gentlemen, creadors i protagonistes d’una mítica sèrie homònima de riure i ensurt. Amb Steven Moffat va col·laborar no només a Doctor Who o Sherlock, sinó també la minisèrie Dràcula del 2020, en què van injectar grans dosis d’humor i indirectes sexuals al relat de Stoker. «Però, sense adonar-te’n, els teus gustos van canviant. Fer una sèrie criminal em permetia divertir-me amb tot el que m’agrada. Volia fer misteris d’assassinat amb una cosa lleugerament inesperada, certa aroma de malenconia».
Bookish és una altra història d’investigador amb una habilitat especial, una mena de superpoder que, en aquest cas, és assolible: la bibliofília. Totes les seves conclusions provenen del que s’ha après sobre el comportament humà durant una vida dedicada a la lectura. «Passava el mateix amb Sherlock Holmes», apunta Gatiss. «Podies arribar a creure que si estudiaves prou, arribaries a ser tan bo com ell resolent crims. D’altra banda, òbviament, suggerim que el meu personatge té una increïble memòria fotogràfica i ha pogut retenir perfectament el que ha llegit centenars de milers de llibres». A l’hora d’escriure els seus casos, Gatiss va tirar de la seva memòria bibliòfila i també cinèfila: una influència capital per a la sèrie va ser Verd és el perill, «comèdia negra de l’era daurada del cinema britànic que fa força por».
Alhora que acompanyem Bookish a les seves indagacions, ens endinsem en la seva vida personal. Està casat amb la no poc curiosa Trottie, encarnada per la gran Polly Walker, a qui Gatiss va descobrir en l’episodi de Poirot del 1990 amb base a Perill imminent («era la protagonista i, de fet, la dolenta»). És un matrimoni feliç i, alhora, amb les seves distàncies: dormen separats, cosa que suggereix que Book podria estar ocultant la seva sexualitat. També hi ha llacunes en tot allò referent a l’exconvicte Jack (Connor Finch), jove arribat per treballar a la llibreria amb què els Book semblen tenir algun lligam secret.
