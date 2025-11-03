Revela 'The Mail on Sunday'
Milly Bobby Brown va denunciar David Harbour, el seu pare de 'Stranger Things', per assetjament i intimidació abans de rodar l'última temporada
Netflix va obrir una investigació interna a l'actor, l'ex del qual, Lily Allen, acaba d'escampar en el seu últim disc totes les seves infidelitats i addiccions al sexe i les drogues
Laura Estirado
L'actor David Harbour (50) deu estar pensant que potser millor quedar-se una temporada al Món del Revés, aquesta dimensió alternativa en paral·lel al món humà, però tenebrosa i plena de monstres i Demodogs que existeix al poble imaginari de Hawkins, el que centra la trama de la sèrie d'èxit de Netflix 'Stranger Things'. Poc abans que arribi la cinquena entrega final de la sèrie de ciència-ficció -quatre episodis, 26 de novembre, seguits de tres episodis per Nadal i el final per Cap d'Any-, 'The Mail on Sunday' ha filtrat la denúncia de "pàgines i pàgines d'acusacions" per assetjament i intimidació presentada per la seva companya de repartiment i protagonista de la sèrie Millie Bobby Brown (21), al capdavall Eleven, la seva filla en la ficció juvenil en la qual ell interpreta l'excap de policia Jim Hopper.
L'actriu d'Enola Holmes va presentar aquesta extensa demanda contra Harbour i el comportament d'aquest cap a ella abans que els últims capítols de la sèrie comencessin a rodar-se. Aquesta denúncia va donar lloc a una investigació interna a la plataforma d''streaming' que es va allargar durant diversos mesos.
La revenja de Lily Allen
La notícia arriba poc després del llançament de l'àlbum de ruptura de l'exesposa de Harbour, Lily Allen. En 'West End Girl', l'actriu i cantant es despatxa a gust del seu ex. En ell, Allen narra la fi del seu matrimoni de quatre anys, que va acabar al desembre de l'any passat. El disc està ple d'al·lusions a la infidelitat i descripcions detallades d'addicció al sexe, així com de bosses plenes de joguines sexuals amagades en cases de Brooklyn (actualment a la venda). També apareix una dona anomenada Natalie Tippett que s'ha presentat afirmant ser 'Madeline', una suposada amant el nom de la qual apareix dues vegades a l'àlbum.
El citat rotatiu informa que el resultat d'aquesta investigació no s'ha fet públic, si bé aclareix que la denúncia de Brown no incloïa acusacions de conducta sexual inapropiada. Una font va declarar a la publicació: "Millie Bobby Brown va presentar una denúncia per assetjament abans que comencés el rodatge de l'última temporada. Hi havia moltíssimes acusacions. La investigació es va prolongar durant mesos".
Durant aquell temps, el matrimoni de Harbour amb Allen encara estava a flot, i la mateixa font observa que la cantant "el va recolzar durant tot aquest temps", i que "van ser temps molt durs", ha subratllat.
Rodatge sota vigilància
Encara es desconeix la naturalesa exacta de les acusacions de Brown, així com el resultat de la investigació. Però segons informa aquest diari, Millie Bobby Brown va comptar amb un representant personal durant el rodatge de l'última temporada, que s'anticipa serà una de les sèries més vistes en la història de la plataforma. La mateixa font anteriorment citada li va explicar al diari: "Netflix mai no comenta sobre una investigació interna, però el fet que no l'hagin negat és molt significatiu. 'Stranger Things' va ajudar a consolidar Netflix. Milions de fans arreu del món han estat esperant ansiosament el final. Ningú no vol que res desviï l'atenció d'això".
Al contrari que Harbour, la vida familiar de Millie Bobby Brown aquest últim any ha estat molt més tranquil·la. Després d'acabar el rodatge, Brown va adoptar una nena i es va mudar a Georgia amb el seu espòs, l'actor Jake Bongiovi, el fill del rocker Jon Bon Jovi. La parella dirigeix un centre de rescat d'animals.
Èxit d''Stranger Things'
Millie va passar de ser una adolescent desconeguda a una superestrella mundial. La sèrie va ajudar a transformar Netflix d'una plataforma d''streaming' més a un dels estudis més grans de Hollywood.
'Stranger Things' es va estrenar el 2016 i va convertir Millie Bobby Brown, llavors de 12 anys, en una estrella amb un patrimoni net estimat de 50 milions de dòlars. Interpreta Eleven, una jove amb habilitats psicoquinètiques i telepàtiques que escapa d'un laboratori governamental i es fa amiga d'un grup de joves inadaptats de l'escola secundària. David Harbour interpreta l'excap de policia Jim Hopper, qui adopta Eleven i es converteix en el seu pare adoptiu. Gràcies a l'amor i les cures de Hopper, Eleven passa de ser una jove fugitiva traumatitzada i sense parla a una adolescent (relativament) normal.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»