Scarlett Johansson protagonizarà la nova pel·lícula de 'El Exorcista'
El film estarà dirigit per Mike Flanagan, conegut per produccions com 'La vida de Chuck' o 'La maldición de Hill House'
EFE
L'actriu Scarlett Johansson protagonitzarà la nova pel·lícula de El Exorcista, un film que dirigirà, produirà i escriurà Mike Flanagan, conegut per les seves pel·lícules de terror, segons assenyala Variety. El projecte és un “enfocament radical” del mític film de terror i no serà una seqüela de The Exorcist: Believer, una seqüela que va veure la llum fa uns anys.
La pel·lícula original, que data del 1973, va ser tot un èxit comercial amb 441 milions de dòlars recaptats a tot el món i deu nominacions als Oscar. “Scarlett és una actriu brillant. Les seves interpretacions sempre se senten realistes, des de pel·lícules de gènere fins a superproduccions d’estiu, i no podria estar més content de tenir-la en aquesta pel·lícula”, va dir Flanagan, conegut per pel·lícules com La vida de Chuck o La maledicció de Hill House.
Universal va comprar els drets de la pel·lícula original per 400 milions de dòlars el 2021, però el seu primer intent de rellançar la saga el 2023 amb The Exorcist: Believer no va tenir gaire èxit.
De moment, es desconeixen més detalls del rodatge, tret que es farà a la ciutat de Nova York. Johansson va contribuir recentment a revifar una altra franquícia important d’Universal amb Jurassic World Rebirth, estrenada aquest estiu, que va recaptar 868 milions de dòlars a escala mundial.
