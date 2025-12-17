Quin personatge de Stranger Things morirà a la temporada 5? Aquestes són les teories més comentades que segurament siguin reals
Les xarxes socials bullen amb el final de la sèrie, sobretot amb la possible mort de Steve o de l'Once
Esther Gallego
Estem molt tristos, però alhora contents de tenir-los de nou aquí. Stranger Things ha tornat per acomiadar-se, i ho està fent per la porta gran. I no ho dic perquè les vuit entregues s’hagin dividit en diferents dates, ni perquè veiem una gran evolució física entre els personatges... Més aviat té a veure amb com s’està desenvolupant tot l’enfrontament contra Vecna.
Aquest antagonista tan poderós i estimat perquè és un rival digne està demostrant que l’amenaça és més gran del que es creia. Per això, hi ha qui sent que el final serà tan apoteòsic com segurament agredolç, perquè hi haurà algunes morts i això ens entristeix. T’explico quines teories circulen per internet i per què segurament perdrem algun dels nostres personatges preferits.
Quina mort seria la més trista de totes?
Steve. Si m’ho preguntes a mi, Dustin i Steve són la meva dupla preferida i, si un d’ells mor, ens deixarà desolats. A més, és un dels personatges més estimats per la gran evolució que experimenta. L’arc del personatge és abismal: passa de ser un noi popular que només vol ser el guai i tenir la noia que vulgui, a convertir-se en el gran protector dels nens i el jove que, sense por, s’enfronta a tot.
És tan bon personatge... i pensar que no havia de tenir tanta presència a la pantalla... Tot gràcies a Joe Keery, actor i cantant que ha demostrat que sempre es pot créixer a partir de les adversitats. Per això, veient les primeres quatre entregues, crec que serà un dels que s’acomiadaran de la sèrie deixant un gran buit. Principalment perquè, en veure un Dustin rebel després de la mort d’en Eddie, tot fa pensar que en Steve donarà la vida pel seu company en un moment clau.
“Si tu mors, jo moro”, aquesta frase ens la deixa el tràiler oficial del segon volum de la sèrie, i la diuen en Dustin i l'Steve. Ja veurem què passa.
Morirà l’Once a la temporada 5?
En Will o ella, un dels dos segur que morirà en aquesta temporada. Si no, seria sorprenent que tots dos se’n sortissin, i ho dic pel final que va tenir el quart episodi de la cinquena temporada. Tots dos són fonamentals: ell va iniciar l’aventura amb la seva desaparició i ella sempre els ha salvat a tots.
Però si m’hagués de decantar per una mort, crec que serà l’Once. Ho penso per l’última seqüència que suposadament es va gravar, on només hi eren la Hope i en Mike. A més, en una entrevista amb la Millie, li van preguntar si estava contenta amb el seu final i la seva cara ho deia tot. Al més pur estil d’Emilia Clarke a Juego de Tronos.
Què li passarà a la Max?
Ens encanta veure que no estava morta, però està tan perduda dins del cap de Vecna que el retorn a la seva vida es presenta molt complicat. Molt més que el retorn de la Holly, i això ens sap greu. Principalment perquè tot apunta que ella seria capaç de donar la vida per la germana d’en Mike i de la Nancy.
És més, si pares el tràiler fotograma a fotograma, pots veure que algú cau del cel de l’univers de Vecna/Henry, i hi ha fans que creuen que és la Max... La roba és gairebé la mateixa i això ens té preocupats.
Pot ser que, en saltar entre records, caigui al llimb? No se sap, però crec fermament que pot ser una de les morts que ens esperen.
Com acabarà Stranger Things?
Entenc i espero que guanyin els bons, que acabin no només amb Vecna, sinó amb tot l’exèrcit, i així puguin viure en pau. Però quelcom em diu que descobrirem aquella dimensió X, perquè el món del revés és l’intermedi entre tots dos i aquell mur és el que els separa. Per això, segurament caurà el mur (al més pur estil de Juego de Tronos) i veurem com s’enfronten a un mal superior. Principalment perquè en Henry és només un comandant, tal com deia en Dustin en temporades passades.
A més, si haguessin fet més cas al professor de física, el drama segurament s’hauria acabat al segon capítol.
