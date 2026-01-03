La sorprenent sèrie de suspens amb un protagonista sord
«Reunion», és un thriller protagonitzat per Daniel Brennan (Matthew Gurney), un home sord que surt de la presó després de complir una condemna de deu anys i intenta refer la seva vida a través de la relació amb la seva filla
Juan Manuel Freire
En les sèries i en el cinema, la presència de la sordesa i de la comunitat sorda encara és escassa. Tot i això, de tant en tant, apareixen excepcions destacades, com la complexa protagonista d’Echo, Maya López (Alaqua Cox), o el personatge antagonista de Black Rabbit, Joe Mancuso (interpretat per Troy Kotsur, guardonat amb l’Oscar pel seu paper a «CODA»). Són personatges que no es limiten a representar la sordesa, sinó que van més enllà i amplien l’abast de rols que poden assumir les persones sordes en la ficció.
A tots aquests exemples ara s’hi pot sumar Reunion (Filmin), un thriller colpidor protagonitzat per Daniel Brennan (Matthew Gurney), un home sord que surt de la presó després de complir deu anys de condemna per un crim terrible. En llibertat, intenta saldar comptes amb el passat mentre mira de refer la seva vida, sobretot a través de la relació amb la seva filla Carly (Lara Peake), una CODA, és a dir, una filla oient de pares sords. Però la voluntat de venjança i el desig de recuperar el vincle amb la Carly són camins incompatibles, i el protagonista haurà de decidir quin tipus de persona vol ser.
La idea de la sèrie va acompanyar durant deu anys el seu guionista, William Mager, sord de naixement, però que no va aprendre la llengua de signes fins a la vintena. «No va ser fins que em vaig integrar a la comunitat sorda que vaig prendre consciència de com és de difícil veure persones sordes com a protagonistes en la ficció», explica. «Sovint hi ha un únic personatge sord envoltat de gent oient, o bé un protagonista oient que utilitza la llengua de signes. Volia capgirar aquesta dinàmica», destaca.
Per fer-ho possible, Mager compta amb Matthew Gurney, un actor de presència imponent i, a més, sord. «No només aporta dècades d’experiència interpretativa, sinó també la seva vivència com a home sord, que afegeix matisos impossibles de fingir», assenyala el guionista. «El que més m’impressiona de la seva feina és la contenció. La llengua de signes pot ser molt expressiva, però Matthew construeix el personatge amb moderació, donant vida a un home dur i hermètic que va deixant entreveure la seva vulnerabilitat de manera progressiva».
Projecte bilingüe
Des del mateix guió, Mager va concebre Reunion com una producció bilingüe, que combina la llengua de signes britànica (BSL) amb l’anglès oral. Amb la voluntat de reflectir la diversitat de formes de comunicació dins la comunitat sorda, la sèrie mostra persones que signen o que utilitzen el sistema SSC (Centre Sensorial Escocès), incorporant també elements gestuals. Alguns membres del repartiment, com Lara Peake o Anne-Marie Duff —que interpreta l’esposa de la víctima—, van aprendre llengua de signes expressament per al projecte. Alhora, Mager va voler envoltar-se de moltes persones sordes que viuen i treballen a Sheffield, l’escenari de la història i la ciutat on va créixer.
