Què ha passat al capítol d'avui de Com si fos ahir?
L'exitosa sèrie de TV3 ha arribat aquest dilluns al capítol 77 de la nova temporada
El Foraster estrena temporada avui, a Pinós
TV3 ha emès aquest dilluns el capítol 77 de la novena temporada de Com si fos ahir, l'exitosa i longeva telenovel·la dels migdies. En aquest episodi, el Francesc i la Sílvia van a velocitats diferents: ell voldria fer passar els dies més de pressa, però ella encara li para els peus. Per altra banda, la Noe i la Mari Carmen es crispen per un comentari desafortunat: potser és que els nervis estan massa a flor de pell. Quant a l'Eva, té una revelació: es pensava que els seus companys de feina la defensarien, però en el fons cadascú mira per sí mateix. Aquesta és la sinopsi del capítol, que es pot recuperar a la plataforma 3Cat.
D'emissió diària, Com si fos ahir és un producte històric de TV3 que encapçala els rànquings de consum. Al novembre es va situar en tercera posició d'entre els continguts més vistos a la cadena pública, amb 72.310 reproduccions per capítol, als que cal sumar els 1,8 milions de reproduccions a la carta.
