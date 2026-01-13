El fitxatge de 'Com si fos ahir' que promet nous conflictes i problemes
La telenovel·la de TV3 ha tornat amb cares noves: una d'elles, un conegut actor català
Com si fos ahir, l'exitosa telenovel·la dels migdies de TV3, ha tornat de les festes de Nadal carregada de novetats i noves trames. Una d'elles, la que més ha enganxat als fans, és l'aparició d'un nou personatge, en Josep Camps, que interpreta l'actor Pere Ponce (Merlí, Jo Mai Mai). Però, qui és ben bé aquest home?
Un dels espais que més pes ha guanyat a la sèrie és el gimnàs Gim Rabbit. Aquí és on coincideixen l'Eva, l'Isern, la Vane i molts altres personatges. La irrupció d'un home que ho examinava tot amb lupa, però, els va descol·locar. Fins i tot l'Eva s'hi va arribar a discutir amb insults. La sorpresa més gran, però, va ser quan el Marc els va trucar per explicar-los que s'havia venut el negoci i que Josep Camps era el nou propietari. Què passarà a partir d'ara? Caldrà seguir ben atentament els nous capítols de la sèrie. Aquest dimarts s'emetrà el número 78 de la novena temporada.
Amb el fitxatge de Pere Ponce, Com si fos ahir incorpora un actor de reconeguda trajectòria. Nascut a Tortosa el 1964, destaca per haver interpretat Eugeni Bosch a la sèrie de TV3 Merlí, Eugenio a Cuéntame, i Pere Garcia a Jo Mai Mai. Va ser dirigit per Ventura Pons en la pel·lícula Tres boleros; i per Josep Maria Flotats a l'obra El despertar de la primavera. El 1988 es va unir a Amparo Larrañaga, Toni Cantó i Luis Merlo a la gira dels Los ochenta son nuestros. I el 1990, en acabar l'obra Restauració, va iniciar la seva carrera cinematogràfica com a actor protagonista.
D'emissió diària, Com si fos ahir és un producte històric de TV3 que encapçala els rànquings de consum. Al novembre es va situar en tercera posició d'entre els continguts més vistos a la cadena pública, amb 72.310 reproduccions per capítol, als que cal sumar els 1,8 milions de reproduccions a la carta.
