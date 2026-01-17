Els misteris d’Agatha Christie reapareixen en una sèrie vibrant
Chris Chibnall, creador de «Broadchurch», adapta la novel·la «El misteri de les set esferes», una història protagonitzada per una jove heroïna que s’allunya dels detectius clàssics de Christie i investiga a contracor, però amb determinació
Juan Manuel Freire
La vasta obra d’Agatha Christie (66 novel·les i 14 reculls de relats) mai no ha deixat de servir d’inspiració per a noves sèries. En l’última dècada, hem vist algunes adaptacions vibrants a càrrec de Sarah Phelps, tota una renovadora del llegat de la reina del crim, agradi o no. I en l’any en què es commemora mig segle de la mort de Christie, era inevitable que les estrenes es multipliquessin. Ahir, es va estrenar la sèrie Les set esferes a Netflix, l’adaptació de la novel·la El misteri de les set esferes (1929). Una obra que d’entrada no va ser ben rebuda per la crítica, i que la mateixa Christie la descriu a l’autobiografia com un «thriller lleuger», sense el nivell de planificació de les històries dels seus detectius més icònics.
No obstant això, quan el guionista Chris Chibnall, creador de la reeixida (i excel·lent) Broadchurch i gran fan de les novel·les de Christie, va rebre la proposta de Netflix d’adaptar una de les històries de l’escriptora, de seguida va decidir que volia portar a la pantalla aquesta novel·la intrigant que no recordava haver llegit de nen. «Em va sorprendre perquè és, alhora, una novel·la molt Christie, amb tots els elements que esperes trobar en un llibre seu, però també una petita capsa de sorpreses. És molt divertida, viva, cinematogràfica. Sobretot enganxa perquè té una heroïna, la Bundle, totalment diferent dels detectius clàssics de Christie, com Poirot o Marple. Per començar, té 19 o 20 anys. Investiga una mica a contracor, però es mou pel món amb energia i determinació».
La sèrie se situa a l’any 1925, quan Lady Caterham (Helena Bonham Carter) reuneix grans noms de la política, la indústria i l’aristocràcia en una festa multitudinària. Tot es torça quan apareix el cadàver de Gerry Wade (Corey Mylchreest), pràcticament promès de Lady Eileen «Bundle» Brent (Mia McKenna-Bruce), l’encantadora i intel·ligent filla de l’amfitriona, que comença a fer-se les preguntes adequades. La més inquietant: per què hi ha set rellotges alineats a la lleixa de la llar de foc on van trobar el cos? Convertida en detectiu aficionada, sortirà de la seva gàbia de vidre per explorar el món real i buscar una veritat que acaba adoptant forma de conspiració.
Per encarnar aquesta combinació de consternació i empenta, potser no hi ha ningú millor que Mia McKenna-Bruce, la recent revelació del drama indie sobre el consentiment sexual How to Have Sex: «Sabia que ella podria donar vida a aquest personatge tan complex, que travessa un ventall emocional tan ampli. En el ball del principi és l’ànima de la festa. Després, el dol i la ràbia per la mort de l’home que estimava la devoren. Més endavant, és una dona amb una missió en un món que desconeix del tot. La Mia podia fer tot això. Té una relació amb la càmera increïble. Sap transmetre molt sense dir ni una paraula», diu Chibnall.
