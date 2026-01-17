Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió a NavàsPantansJo Jet i Maria RibotMenjador compartitPlans cap de setmanaBarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Mont Plans, nova cara de la novena temporada de 'Com si fos ahir'

L'actriu nascuda a Artés interpreta el paper de Lourdes, l'amiga de la Mari Carmen

Mont Plans, en una escena de 'Com si fos ahir'

Mont Plans, en una escena de 'Com si fos ahir' / 3cat

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Una cara coneguda, especialment per als teleespectadors de la Catalunya central, s'ha incorporat a la novena temporada de Com si fos ahir, la longeva telenovel·la dels migdies de TV3. A l'arribada d'en Josep Camps, l'antipatic propietari del Gim Rabbit (que interpreta l'actor Pere Ponce), s'hi ha sumat el debut de l'actriu nascuda a Artés Mont Plans, que dona vida a la Lourdes.

Amb un paper que encara s'ha de veure cap a on evolucionarà, Plans s'incorpora per interpretar el paper d'amiga de la Mari Carmen (Teresa Urroz), la mare de la Noe (Elena Gadel).

En les primeres escenes de la bagenca a Com si fos ahir, es veu com la Lourdes s'estranya perquè havia quedat amb la Mari Carmen per preparar un viatge a Noruega i aquesta no es presenta. Preocupada, avisa la seva filla Noe i totes dues acudeixen a casa de la mare, on se la troben a terra, sense poder-se aixecar, després d'haver caigut.

Amb més de 40 anys de trajectòria, Mont Plans (1948) ja havia estat telefonista, secretària, fotògrafa i traductora quan el 1983 La Cubana la va reclutar, just en el moment en què el grup es convertia en companyia professional. Des d'aleshores ha participat en grans espectacles i muntatges de petit format amb alguns dels directors catalans més reconeguts, de Sergi Belbel a Calixte Bleito o Xavier Albertí.

Guanyadora d’un Premi Butaca i del Premi Cultures de Regió7 2021, l'arteseca ha creat personatges que l’han fet popular, des de l’escriptora de novel·la rosa Consol Cirera, a la Carme Serra, una autèntica diva del cuplé. I en el record de molts encara hi ha la seva participació en la sèrie Teresines SA de TV3. També se l'ha pogut veure a Oh, Espanya!, Oh, Europa!, Els Grau, La memòria dels Cargols i El cor de la ciutat.

A més de TV3, com si fos ahir es pot veure sota demanda a la plataforma 3Cat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents