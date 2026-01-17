Mont Plans, nova cara de la novena temporada de 'Com si fos ahir'
L'actriu nascuda a Artés interpreta el paper de Lourdes, l'amiga de la Mari Carmen
Una cara coneguda, especialment per als teleespectadors de la Catalunya central, s'ha incorporat a la novena temporada de Com si fos ahir, la longeva telenovel·la dels migdies de TV3. A l'arribada d'en Josep Camps, l'antipatic propietari del Gim Rabbit (que interpreta l'actor Pere Ponce), s'hi ha sumat el debut de l'actriu nascuda a Artés Mont Plans, que dona vida a la Lourdes.
Amb un paper que encara s'ha de veure cap a on evolucionarà, Plans s'incorpora per interpretar el paper d'amiga de la Mari Carmen (Teresa Urroz), la mare de la Noe (Elena Gadel).
En les primeres escenes de la bagenca a Com si fos ahir, es veu com la Lourdes s'estranya perquè havia quedat amb la Mari Carmen per preparar un viatge a Noruega i aquesta no es presenta. Preocupada, avisa la seva filla Noe i totes dues acudeixen a casa de la mare, on se la troben a terra, sense poder-se aixecar, després d'haver caigut.
Amb més de 40 anys de trajectòria, Mont Plans (1948) ja havia estat telefonista, secretària, fotògrafa i traductora quan el 1983 La Cubana la va reclutar, just en el moment en què el grup es convertia en companyia professional. Des d'aleshores ha participat en grans espectacles i muntatges de petit format amb alguns dels directors catalans més reconeguts, de Sergi Belbel a Calixte Bleito o Xavier Albertí.
Guanyadora d’un Premi Butaca i del Premi Cultures de Regió7 2021, l'arteseca ha creat personatges que l’han fet popular, des de l’escriptora de novel·la rosa Consol Cirera, a la Carme Serra, una autèntica diva del cuplé. I en el record de molts encara hi ha la seva participació en la sèrie Teresines SA de TV3. També se l'ha pogut veure a Oh, Espanya!, Oh, Europa!, Els Grau, La memòria dels Cargols i El cor de la ciutat.
A més de TV3, com si fos ahir es pot veure sota demanda a la plataforma 3Cat.
