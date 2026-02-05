Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

‘Más que rivales’, la sèrie de només sis capítols que pots veure en una tarda, arriba a Movistar Plus+

La sèrie canadenca d’idil·li esportiu, basada en les novel·les 'Game Changers', de Rachel Reid, s'estrena sencera a la plataforma

Segueix la història de dues joves estrelles de l’hoquei sobre gel que amaguen una relació secreta

‘Más que rivales’

‘Más que rivales’ / MOVISTAR PLUS+

Redacció Yotele

Barcelona

Avui, 5 de febrer del 2026, arriba a Movistar Plus+ ‘Más que rivales’, l’esperada minisèrie canadenca que ha aixecat interès internacional per la seva barreja d’idil·li, drama i esport. Amb sis episodis disponibles des de l’estrena, la sèrie promet enganxar tant els aficionats a l’hoquei com els que busquen una història romàntica intensa i contemporània.

La història segueix Shane Hollander (Hudson Williams) i Ilya Rozanov ( Connor Storrie), dos joves jugadors d’hoquei professional que són rivals dins de la pista, però que desenvolupen una relació romàntica secreta fora d’ella. La sèrie aprofundeix en la tensió emocional, l’ambició i els reptes personals que sorgeixen quan s’intenta mantenir un vincle amorós en un entorn competitiu i tradicionalment masculí.

Un fenòmen

El repartiment el completen François Arnaud, Christina Chang, Sophie Nélisse i Dylan Walsh. La minisèrie és una adaptació televisiva de les novel·les Game Changers, de Rachel Reid, i ha tingut molt bona recepció en altres països abans de la seva arribada a Espanya, i s’ha consolidat com un fenomen de conversa entre els seguidors del gènere.

Notícies relacionades

‘Más que rivales’ es presenta com una sèrie perfecta per a maratonejar en una tarda, combinant drama, idil·li i esport en episodis curts que permeten seguir l’evolució dels protagonistes sense interrupcions. La seva arribada a Movistar Plus+ reforça l’aposta de la plataforma per contingut internacional de qualitat, i ofereix als espectadors una ficció que ja ha demostrat el seu èxit més enllà de les nostres fronteres.

