"Gènesi", la sèrie sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià arribarà a la tardor a TV3: "És un homenatge a tota la cuina catalana"
Miguel Fernández i Carlos Cuevas protagonizen la ficció, que s'emetrà també a Netflix
Marisa de Dios
Fa unes dècades, un petit restaurant de la Costa Brava, El Bulli, va arribar a convertir-se en el gran epicentre internacional de la gastronomia. Escollit millor restaurant del món els anys 2002, 2006, 2007, 2008 i 2009, va ser un laboratori visionari per a la creació de nous plats i tècniques culinàries. El responsable del seu èxit va ser Ferran Adrià, un dels grans referents gastronòmics internacionals, i el seu equip innovador. La seva història ha quedat reflectida en diversos documentals, però mai no s’havia mostrat des de la ficció, com farà Gènesi, la sèrie que està gravant aquests dies TV3 i que s’estrenarà, en català, la tardor vinent. Després es podrà veure a Netflix.
Protagonitzada per Miquel Fernández, Carlos Cuevas, Ivan Massagué i Mónica López, Gènesi està dirigida per un cineasta que coneix bé Adrià, David Pujol, ja que va ser al darrere de la sèrie documental El Bulli. Història d’un somni. «Aquest nou projecte és com tancar un cercle», reconeix el director, que assegura que «la ficció porta les històries a un altre nivell i et permet explicar allò que no pots explicar amb el rigor dels documentals».
A Gènesi hi ha molta veritat, ja que compta amb el vistiplau del mateix Adrià i d’El Bulli Foundation, que dona versemblança a totes les seqüències gastronòmiques de la sèrie. Entre bambolines, en una cuina sofisticada davant del plató, un equip de cuiners que havien treballat al restaurant, com Eduard Bosch i Marc Cuspinera, han elaborat els més de 70 plats que apareixen a la ficció, escollits entre els 1.846 que es cuinaven a El Bulli.
L’ambientació també està molt cuidada, amb una recreació minuciosa del restaurant, que va tancar el 2011 per convertir-se en museu. Però la sèrie incorpora una trama de ficció en una altra línia temporal, la d’una crítica gastronòmica retirada (Mónica López) que, després de la mort del seu pare, decideix reobrir el restaurant familiar amb la seva neboda (Joana Vilapuig).
Aquesta història serveix per connectar amb els orígens d’El Bulli i introduir la cuina tradicional dins la trama. «En un país petit com el nostre hem tingut tres millors restaurants del món. Això és únic i és un fet que aquesta sèrie accentua. Però res d’això no hauria passat si no haguéssim tingut unes bases tradicionals i una cuina molt sòlida i arrelada», destaca el director.
Gènesi és, de fet, un homenatge a tota la cuina catalana. Per això hi apareixen com a personatges altres xefs sense els quals no es pot explicar l’abast del llegat d’El Bulli i el moviment gastronòmic dels últims anys: Santi Santamaria, Fermí Puig, Christian Escribà, Oriol Castro... «Ells, com els germans Roca, Carme Ruscalleda, Fina Puigdevall o Nandu Jubany, també donen sentit a Gènesi», expliquen a TV3.
La sèrie no només fa un recorregut per la gastronomia catalana, sinó també pel territori. La producció, que acabarà de rodar-se el 13 de febrer, s’ha estat rodant en diverses localitzacions catalanes. Al Penedès s’hi ubica el restaurant fictici Can Canabach; de cala Montjoi, a Roses, on hi havia El Bulli, s’han utilitzat l’entrada del restaurant i els seus entorns naturals, d’on el xef obtenia les matèries primeres, i una masia de Barcelona fa de l’entrada de Can Fabes, el local de Santi Santamaria.
