"Perdiendo el juicio": la nova sèrie de misteri a l’espanyola amb Elena Rivera
L’actriu, coneguda per la seva participació en sèries com «Cuéntame» o «Alba», protagonitza una producció d'Antena3 inspirada en les novel·les d’Agatha Christie sobre una advocada que pateix TOC i ha de reiventar-se després que la seva vida professional s'ensorri
Marisa de Dios
Per guanyar un cas, els advocats a vegades han de convertir-se una mica en detectius. Si troben una prova que afavoreixi el seu client, pot ser clau per evitar-li la presó. Això és el que fa la protagonista de Perdiendo el juicio, la sèrie que va estrenar Antena 3 dijous i que beu de les novel·les de misteri d’Agatha Christie, dels relats de Sherlock Holmes i dels sempre actuals ‘cozy crime’. La particularitat és que aquí la protagonista, l’Amanda, és una advocada amb un trastorn obsessiu compulsiu (TOC) greu, que condiciona la seva vida fins al punt de convertir-la en una marginada dins la professió.
«L’Amanda és una advocada d’èxit que pateix un atac d’ansietat brutal enmig d’un judici perquè el seu cos diu prou. La seva vida professional i personal s’ensorra i ha de reinventar-se, però ningú no li dona feina. La rebutgen i la tracten com si estigués boja», resumeix Elena Rivera (Cuéntame, Alba), l’actriu que la interpreta, que creu que qualsevol pot sentir-se identificat amb el personatge encara que no pateixi TOC.
Un cas diferent a cada capítol
«Aquesta sèrie reflecteix molt la manera com vivim avui dia, la necessitat constant d’estar a l’altura», reflexiona l’actriu. «El que li passa a l’Amanda li pot passar a qualsevol; ningú està exempt d’explotar», afegeix la protagonista de Perdiendo el juicio, que es va documentar amb llibres i documentals sobre el TOC.
Tot i això, el trastorn és només el punt de partida, perquè després cada capítol se centra en un cas diferent, amb «investigacions a l’estil Sherlock Holmes», segons explica Miquel Fernández, que interpreta l’exmarit de la protagonista, «un advocat triomfador que continua enamorat d’ella, tot i que ja no estiguin junts».
El seu personatge és l’oposat al de Manu Baqueiro (Amar es para siempre), l’advocat que dirigeix el bufet en hores baixes on entra a treballar la protagonista. «És un tipus una mica caòtic que s’agafa a l’Amanda com a un salvavides per intentar reflotar en la professió», explica l’actor, que coneix bé l’argot judicial perquè va estudiar Dret. «A la sèrie tenim un assessor jurídic i estic tranquil perquè, si la veuen advocats, no diran: això no és així».
De fet, moltes de les històries que apareixen estan inspirades en casos reals. «Al voltant del 90%», assegura Miquel Fernández. A més, hi ha una altra trama d’assassinat que afecta directament la protagonista, ja que l’acusada és la seva germana (Carol Rovira), a qui la policia deté com a principal sospitosa de la mort del seu promès (Eloy Azorín) el dia del casament. Aquest cas no es resol fins al final.
Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Dafne Fernández, María Pujalte, María León, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido i Clara Garrido són altres actors de la sèrie, que consta de 10 capítols de 50 minuts i i que està creada i escrita per Susana López Rubio, Javier Holgado i Jaime Olías.
