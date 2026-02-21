HBO Max dona veu als expulsats dels testimonis de Jehovà
En la sèrie documental "Sobreviure al paradís: Més enllà dels Testimonis de Jehovà", els dissidents de l’organització religiosa parlen d’opressió i abusos
Marisa de Dios
Possiblement en alguna ocasió hagin trucat a casa vostra els Testimonis de Jehovà per deixar-vos algun text religiós i provar de convèncer-vos d’unir-vos a la seva comunitat. HBO Max destapa com funciona aquesta organització religiosa i revela les seves normes en la sèrie documental Sobreviure al paradís: Més enllà dels Testimonis de Jehovà, que es va estrenar aquest divendres, 20 de febrer.
A partir dels testimonis de persones que han abandonat o han estat expulsades dels Testimonis de Jehovà després d’anys sentint-se controlades, aquest treball, que consta de tres episodis, recorre el camí d’alguns dels seus antics membres: des dels inicis dins aquella família d’amor i fe, passant per la seva sortida traumàtica i, posteriorment, quan aconsegueixen unir-se en el dolor i autodenominar-se víctimes.
«No busquem atacar la congregació, sinó convidar l’espectador a reflexionar i a treure’n les seves pròpies conclusions. Però, sobretot, que hi hagi un diàleg, un debat entre els exmembres i l’organització o, com a mínim, que hi hagi una reflexió sobre l’impacte que poden tenir certes normes sobre les persones», explica Pablo Aguinaga, director de la sèrie documental, basada en el pòdcast del diari ABC Los expulsados del paraíso: sobrevivir a los Testigos de Jehová.
«Un lloc d’opressió»
En el documental hi ha testimonis que parlen del control que exercia la congregació sobre ells: «El que va començar sent un lloc de protecció va acabar sent un lloc d’opressió»; «Tot ho has de consultar, acabes sent una persona dependent»; «Si saps que algú està incomplint una norma, has d’informar»; «Ens empenyen a ser espies»; «És una cacera contínua», expliquen en aquest treball per HBO Max.
Al llarg dels tres episodis hi ha moltes denúncies: «La vara de la disciplina s’ha utilitzat per justificar maltractaments infantils»; «L’homosexualitat era molt mal vista, era de pecadors»; «La dona és com un complement», s’escolta. Fins i tot un dels testimonis afirma que va patir abusos sexuals d’un membre de la congregació quan tenia 14 anys i altres expliquen que van arribar a intentar suïcidar-se.
«No podem qualificar l’experiència subjectiva d’una part d’exmembres i generalitzar-la, perquè també hi ha gent que viu molt feliç sent Testimoni de Jehovà i no els ha passat res d’això», matisa Aguinaga, que va intentar sense èxit comptar amb declaracions de representants dels Testimonis de Jehovà per expressar el seu punt de vista. «Fins i tot vam anar a la central de Madrid i ens hauria agradat que participessin. De fet, hi va haver moments que vam pensar que ho farien, però finalment van declinar la invitació», recalca el director, que no pensa en les demandes.
«El projecte s’ha realitzat partint d’un enfocament documental molt rigorós, intentant que sigui el més respectuós possible", diu el director. El treball compta també amb els testimonis de l’advocat Carlos Bardavío, el teòleg i expert en sectes Luis Santamaría, el psicòleg Miqueas Henares, i el periodista José Ramón Navarro Pareja.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa