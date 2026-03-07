"Riot woman", la sèrie que diu prou a l’edatisme a través de la música rock
La guionista i productora Sally Wainwright presenta una nova producció, disponible a Movistar+, sobre unes dones de certa edat que responen a la misogínia creant una banda de música
Juan Manuel Freire
Sempre cal prestar atenció a una nova sèrie de Sally Wainwright, una de les grans creadores de la televisió britànica de les últimes dècades, responsable de títols tan populars com Last tango in Halifax, Happy Valley (la seva obra mestra) i Gentleman Jack. La nova proposta, a més, és impossible d’ignorar: és un crit punk contra la suma d’edatisme i misogínia.
En la nova sèrie Riot Women (Movistar Plus+), cinc dones d’una certa edat de Hebden Bridge, aquest paradís bohemi del comtat de West Yorkshire, s’uneixen per formar un grup punk amb finalitats benèfiques. I amb efectes beneficiosos per a elles mateixes: totes necessiten una descàrrega d’electricitat. Bé, algunes més que d’altres: abandonada pel marit, mig oblidada pel fill i a càrrec d’una mare amb demència, Beth (Joanna Scanlan) està a punt de suïcidar-se quan rep la trucada de Jess (Lorraine Ashbourne, la Sra. Varley de Los Bridgerton) amb una pregunta intrigant: «Vols entrar al meu grup de rock?».
Kitty (Rosalie Craig) també travessa una mala etapa; la coneixem barrejant analgèsics i vodka al mig d’un supermercat. Qui l’arresta és una policia en el seu últim dia de servei, Holly (Tamsin Greig), igualment reclutada per Jess per a les Riot Women, i que de passada hi incorpora la seva germana llevadora, Yvonne (Amelia Bullmore).
En un primer moment, la idea és versionarWaterloo, d’ABBA, però finalment decideixen ser més combatives i convertir en música la ràbia que senten per la manera com les tracta la societat: tenen la sensació que les dones de la seva edat es tornen invisibles. Sens dubte, tampoc no semblen gaire presents en la ment de qui decideix quines sèries es fan. «Hi ha poc contingut a la televisió que m'interessi», ens diu Wainwright en una entrevista per videotrucada. «Soc una dona de 62 anys. Hi ha poca varietat. Tot són thrillers i ciència-ficció. Sèries fetes, sobretot, per a tios. Crec que al Regne Unit estem oblidant les nostres sensibilitats europees, el fet que tenim més en comú amb Europa que amb els Estats Units. El cinema europeu es basa molt en els personatges, no exclusivament en explosions i xocs de cotxes.»
Menopausa rebel
El desig de muntar una banda de rock femenina li ve de lluny. «Quan tenia 12 o 13 anys, a la tele feien una sèrie anomenada Rock follies [sobre les fictícies Little Ladies] que em va marcar molt. De fet, és la sèrie que em va portar a voler escriure televisió. Sempre vaig ser la típica nena que mirava la tele tan bon punt podia.» D’altra banda, fa deu anys, quan va començar a afrontar la menopausa, va sentir la necessitat d’escriure sobre el tema. «Però fer-ho d’una manera entretinguda, sense amargar la vida a ningú.» Les dues idees es van unir: escriure sobre dones menopàusiques i crear la seva pròpia banda de rock.
El títol de la sèrie fa un joc amb el moviment feminista i punk ‘riot grrrl’ dels noranta, però Wainwright no es considera una experta en sons alternatius. «Simplement, m’agradava la idea de la banda de rock com una cosa rebel. Que la menopausa pogués ser rebel.»
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima