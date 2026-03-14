Els viatges en el temps d’«Outlander» arriben al final
Movistar Plus+ va estrenar dissabte passat la darrera temporada de l’estimada sèrie romàntica protagonitzada per Sam Heughan i Caitríona Balfe
Maria de Dios
Des de la seva estrena el 2014, Outlander ha combinat un apassionat relat romàntic amb viatges en el temps, emotives trames familiars i un recorregut per la història d’Escòcia i dels Estats Units. La sèrie basada en la saga literària de Diana Gabaldon ens ha portat per diferents parts del món seguint el periple d’una parella, Jamie i Claire (Sam Heughan i Caitríona Balfe), destinada a estar junta encara que pertanyi a èpoques diferents.
Ella, al segle XX, quan va ser infermera a la Segona Guerra Mundial per a l’exèrcit britànic i acabaria convertint-se en metgessa. Ell, al segle XVIII, marcat per les lluites de clans a Escòcia. Ja convertits en matrimoni, van explorar la França anterior a la revolució i acabarien participant en la guerra d’Independència americana que portaria al naixement dels Estats Units. Però, el destí els mantindrà units o hi haurà nous sotracs per al matrimoni Fraser a la vuitena i última temporada de la sèrie?
Movistar Plus+ va estrenar el passat dissabte l’última tanda d’episodis d’Outlander, amb moments commovedors, però també esquinçadors per a la família Fraser, amb el retorn i la reunió de diversos rostres coneguts. El clan s’enfronta, a més, a una profecia devastadora: un llibre de Frank Randall, el primer marit de Claire, prediu la mort de Jamie. Sabent que en el passat no han pogut alterar la història, tot i conèixer per endavant el que passaria, els Fraser s’enfronten a la pregunta de si el destí del patriarca ja està segellat.
«El meu personatge és com un gat amb set vides. Ha afrontat la mort moltes vegades, però ara sap què deixaria enrere si passés. Ja va perdre Claire una vegada i ara té molt més a perdre: tota la seva família. Mai no ha tingut por de la mort en si, sinó de deixar Claire», explica Sam Heughan sobre el sempre combatiu Jamie.
En temporades anteriors, un llibre ja va augurar la seva mort en un incendi, del qual finalment va aconseguir escapar. Però aquesta vegada reconeix que és diferent. «Que la informació vingui de Frank li toca a Jamie una fibra sensible, una cosa que potser mai no va acabar de resoldre respecte a la seva relació amb Claire. Així que crec que hi ha diverses raons per les quals probablement s’ho pren més seriosament», afegeix l’actor.
«Aquesta temporada tracta sobre comiats, però també sobre llegat. Claire arriba al final sent plenament qui sempre estava destinada a ser», avança per la seva banda Caitríona Balfe. Tanmateix, els actors reconeixen que no saben del cert quin serà el final de la sèrie, perquè s’han rodat diversos finals per evitar filtracions.
Qui sí que té clar com acabarà és Ronald D. Moore, showrunner i productor executiu de la sèrie. «Des del principi, Outlander ha estat una història sobre com l’amor sobreviu al temps, a la guerra i a la pèrdua. El final havia d’honrar aquest viatge emocional», explica.
