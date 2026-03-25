Avançament de HBO
La sèrie de Harry Potter, cada cop més a prop: tot el que se sap del nou format de la saga
Durant el rodatge, la ficció s’ha vist immersa en diverses polèmiques
Dúnia Drudis Picazos
La tornada a Hogwarts cada cop està més a prop. HBO Max prepara una nova sèrie que tornarà a acostar la història de Harry Potter als amants de la saga. L’argument d’aquesta nova ficció encara és una incògnita, però tot apunta que desenvoluparà trames sobre detalls que no es van incloure a les pel·lícules.
De moment, la plataforma va publicar ahir la primera imatge oficial de la sèrie, amb un missatge enigmàtic: “Demà”. Així, tot sembla indicar que durant el dia d’avui es difondrà el primer tràiler de la sèrie o fins i tot la data d’estrena, ja que s’espera que es llanci el 2027, però encara no hi ha dia assignat. A la fotografia apareix el protagonista amb una capa de 'quidditch', el popular esport del món dels mags, que té el número 7 a l’esquena i el seu cognom escrit.
Els protagonistes d’aquest nou format seran els joves Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout, que interpretaran els papers de Harry, Hermione i Ron. Els actors van ser escollits entre els 30 mil aspirants que van participar en un càsting obert que va llançar HBO l’any passat.
Un rodatge polèmic
Tot i que la sèrie encara no s’ha publicat, ja s’ha vist immersa en polèmiques. En primer lloc, per la col·laboració de JK Rowling en el guió. L’escriptora és coneguda pels seus comentaris en contra de les persones trans, cosa que va fer que l’actor John Lithgow, que interpretarà Dumbledore, es replantegés la seva participació. “Marcarà la resta de la meva vida”, assegurava en una entrevista al NY Times. Tanmateix, l’intèrpret va decidir continuar, ja que assegura que “els llibres de Harry Potter estan clarament del costat dels bons, en contra de la intolerància i el fanatisme”.
A més, un altre dels actors, Paapa Essiedu, que interpretarà Severus Snape, ha rebut crítiques i comentaris racistes, tal com els ha qualificat Jason Isaacs, qui encarnava aquest paper a les pel·lícules. Hi ha qui assegura que el físic de l’actor no correspon al del personatge als llibres originals i altres que afirmen que el fet que sigui negre canvia certs aspectes de la trama original.
D’altra banda, aquesta versió inclouria un narrador, cosa que la diferenciaria encara més de la versió cinematogràfica. Aquesta decisió ha provocat divisió d’opinions entre els fans de la saga, que asseguren no saber si es tracta d’alguna cosa “bona o dolenta”, assenyalen alguns seguidors a les xarxes.
