‘Si es martes, es asesinato’, el nou ‘cozy crime’ de Carlos Vila
Marisa de Dios
Carlos Vila, el creador de Los misterios de Laura, torna a teixir un cozy crime a l’estil del clàssic whodunit en Si es martes, es asesinato, la sèrie que Disney+ estrena avui. Aquesta vegada ho fa a través d’un grup de turistes espanyols (Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener, Pedro Casablanc, Biel Montoro, Luisa Gavasa, Belén López, Carla Campra...) que emprenen un viatge organitzat a Lisboa que acabarà amb un dels visitants mort.
Quatre dels seus companys, amants dels misteris i la novel·la policíaca, decideixen investigar pel seu compte, mentre la policia portuguesa (Adriano Carvalho) comença les seves indagacions. "Són personatges que, a priori, mai pensaries que encaixarien junts, però ho fan a la perfecció", adverteix Álex García. "En aquesta sèrie res és el que sembla".
La diversitat dels personatges, que es converteixen tots en sospitosos a l'estil de les novel·les d'Agatha Christie, combina amb la barreja de gèneres. "D'una banda tens el suspens d'intentar descobrir qui és l'assassí, tens 'thriller', però també molta comèdia", explica Salvador Calvo ('Adú'), director al costat d'Abigail Schaaff ('El Ministerio del Tiempo').
Comèdia i ‘thriller’
"Els americans són més llançats i s'atreveixen més amb aquesta combinació de gèneres, però a Europa sembla que tenim més pudor", assenyala el director. Calvo considera que aquesta era una de les dificultats més grans de la sèrie perquè "has de fer una sintonia molt fina". "D'una banda tens un punt de 'thriller' i, de l'altra, més comèdia. I si hi a un tret i mor algú, ¿ens podem riure o no?", explica.
És el que va aconseguir, per exemple, l’exitosa Solo asesinatos en el edificio, que ha emès ja cinc temporades i en tindrà una sisena. A Calvo, la comparació li sembla "tot un afalac", tot i que entre totes dues hi hagi moltes diferències: "Nosaltres tenim quatre protagonistes i està el fet de traslladar-te a un altre país [Portugal]".És el que va aconseguir, per exemple, l’exitosa ‘Solo asesinatos en el edificio’, que ha emès ja cinc temporades i que en tindrà una sisena. A Calvo, la comparació li sembla "tot un afalac", tot i que entre totes dues hi hagi moltes diferències: "Nosaltres tenim quatre protagonistes i està el fet de traslladar-te a un altre país (Portugal)", exposa. n amb ell Inma Cuesta, que creu que "els carrerons de la ciutat sumen al misteri". I conviden l’espectador a unir-se al joc de descobrir qui hi ha darrere del crim. "Amb com de lleig està el món, s’agraeix que t’entretinguin una estona amb una sèrie lluminosa com aquesta, amb la qual et pots divertir", conclou la Lliga.
