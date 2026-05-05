10 paraules malsonants en una sola escena: així és la intervenció viral de Rosalía a la sèrie 'Euphoria'
En l'episodi d'aquesta setmana, la cantant sesrovirenca protagonitza una acalorada discussió que ha causat furor a les xarxes per la quantitat d'improperis que llança en menys de 20 segons
Que la Rosalía es faci viral a les xarxes socials no és cap novetat, però aquests dies ho és per un motiu fins ara inèdit: pronunciar fins a 10 paraules malsonants en menys de 20 segons.
La cantant sesrovirenca està guanyant protagonisme a 'Euphoria', l'exitosa sèrie d'HBO Max en què interpreta, des d'aquesta temporada, el paper d'una ballarina d'un club de striptease, i en el quart episodi protagonitza una acalorada discussió amb Zendaya, l'actriu principal (Rue, a la sèrie). "Peazo puta", "que te calles la puta boca" o "como sigas hablando mierda te cojo y te rajo" són alguns dels improperis que llança la cantant catalana a la seqüència.
L'escena és desencadenada per un malentès entre els dos personatges que treballen en el mateix club de striptease, una com a ballarina i l'altra com a intermediària amb els traficants que hi proporcionen drogues. Magick (el personatge que encarna Rosalía) sospita que la Rue (Zendaya) podria ser una confident de la policia i alerta als encarregats del club perquè tallin la relació amb ella. Això fa que l'encarregat demani explicacions a la presumpta traïdora davant la presència de la delatora i és en aquest moment quan s'inicia el conflicte que s'ha fet viral a les xarxes.
El personatge de l'artista baixllobretenca destaca per la seva actitud forta i desafiant, tot i que també li aporta certs tocs d'humor. Es comunica barrejant l'anglès i el castellà i sempre duu un collarí cervical decorat amb pedres precioses perquè tem que si algun detectiu privat la veu sense, perdria un judici que té pendent. En episodis previs, se la veu fent balls de pole dance al club on treballa, un ambient fosc i difícil que fan entendre a l'espectador les raons que han portat el personatge a tenir un caràcter tan fort.
El llançament de la tercera temporada d''Euphoria' ha coincidit de ple amb l'inici del 'Lux Tour', la gira mundial del darrer disc de la cantant que ja ha fet exhaurir entrades a Barcelona, Madrid, Lisboa, París o Berlín.
