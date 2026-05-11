Un nou robatori
Els creadors de ‘La casa de papel’ i ‘Berlín’, sobre el nou ‘spin-off’: «Hi ha més històries per explicar»
Álex Pina i Esther Martínez Lobato estrenen aquest divendres a Netflix la segona i última temporada de la sèrie sobre el lladre de guant blanc
Marisa de Dios
Berlín (Pedro Alonso), el lladre de guant blanc sorgit de ‘La casa de papel’, va tenir tanta repercussió que els seus creadors, Álex Pina i Esther Martínez Lobato, van decidir convertir-lo en el protagonista de la seva pròpia sèrie. I això que el personatge moria en la segona temporada de l’exitosa ficció dels atracadors de les màscara de Dalí. Ho van fer a través d’una preqüela en què el delinqüent perpetrava un sofisticat robatori a París. Ara, el lladre reuneix de nou la seva banda per portar a terme un altre cop en la segona temporada, ‘Berlín y la dama del armiño’, que Netflixestrena aquest divendres 15 de maig.
Aquesta vegada l’equip (Tristán Ulloa, Michelle Jenner, Begoña Vargas, Joel Sánchez, Julio Peña) s’ajunta a Sevilla per fingir que robaran el quadre de Leonardo Da Vinci que apareix en el títol de la sèrie. Però en realitat el seu objectiu és un pretensiós noble andalús, el duc de Málaga (José Luis García Pérez). «A ‘Berlín’ treballem molt allunyats de l’angoixa que podia tenir ‘La casa de papel’. Aquí hi ha una vocació lúdica constant, amb festes, amb vodevil, i ens feia molta gràcia introduir un personatge que és com un mirall del protagonista, que és igual que ell però a qui odia», expliquen els ‘showrunners’.
Per ells, el repte més gran d’aquesta temporada era tornar a planejar un altre robatori que fos «tot un exercici d’enginy». «Perquè a més volíem donar-li un element molt espectacular, molt ‘Missió impossible’ a l’espanyola, i acabem fins i tot amb passadissos de foc», avancen els creadors, que a finals de l’any passat es van enfrontar al tancament de la seva nova franquícia, ‘El refugio atómico’, que no ha sigut renovada per una segona temporada.
Sevilla com a escenari
El trasllat a Sevilla els permetia donar-li també un toc distintiu als nous episodis. «Els seus colors, els seus carrers, les seves flors i tota aquesta passió que hi ha ens venia molt bé per a aquesta sèrie que, a més de robatoris, té sempre grans històries d’amor», apunten.
La d’aquest any és la Berlín amb Candela (Inma Cuesta), una impetuosa sevillana que irromp en la vida del protagonista com un remolí. «És un personatge super ‘made in Spain’ amb el poder de les dones espanyoles, una idealització de la força i la bellesa», assenyala Martínez Lobato. «Algú que enreda amb la seva mirada i amb la seva actitud sense haver d’impostar perquè Berlín perdi el cap per ella», afegeix.
Picades d’ullet a ‘La casa de papel’
Com en la primera temporada, les picades d’ullet a ‘La casa de papel’ tornen a estar molt presents, uns moments de complicitat amb l’audiència. «Les dues sèries no tenen res a veure en termes de gènere, de llum i d’altres mil coses. Però és important recordar que tot està imbricat, que són branques d’un mateix tronc. Per això juguem amb la malaltia de Berlín i amb aquell moment que està ajagut a Peníscola i ve El Profesor (Álvaro Morte)», destaca Pina sobre una sèrie que ha hagut de precipitar el seu final perquè Pedro Alonso ha decidit dir adeu al personatge.
«Vam quedar per prendre un cafè un dia i ens ho va explicar. Va ser una sorpresa», reconeix Pina. «A nosaltres ens encanta escriure aquest personatge per la capacitat que té per passar d’un gènere a l’altre, de la foscor a la llum, a la comèdia i la llum. Això, per a un escriptor, és meravellós. Així que em fa molta pena que s’acabi aquest viatge amb Berlín, però crec que també era necessari acabar per obrir-ne d’altres», assenyala.
Sortida inesperada
«Al final, el que porta el pes i l’encarna és el Pedro, i entenc que hi hagi un moment que vulgui sortir del personatge. Ell ens ho va explicar molt bé. Hi ha un moment en què t’has de treure aquesta pell, aquesta ànima, i jo ho vaig entendre, així que tampoc vam estar gaire incisius», assegura el ‘showrunner’.
La seva dona, en canvi, reconeix que ella sí que va insistir més durant aquesta xerrada amb el protagonista. «Sobretot perquè ens queden moltes històries pendents. Tenim un document amb moltes idees que han sortit al llarg del temps. Teníem moltes aventures en molts llocs del món i amb moltes dones, perquè es tractava d’imbricar els robatoris i aquest personatge tan extrem amb històries romàntiques. Jo li preguntava: ¿No t’agradaria veure Berlín aquí o allà?, perquè se m’acudeixen mil històries en les quals emmarcar-lo».
Com que la conversa es va produir després d’haver rodat el final d’aquesta segona temporada, no havien escrit el desenllaç sabent que ja no farien més capítols de ‘Berlín’. No obstant, Pina creu que és un bon adeu per al personatge. «Nosaltres sempre treballem com si fos el tancament d’una aventura i per això crec que acaba molt bé. A més, el capítol vuit té un element emocional que fa que, d’alguna manera, es tanqui un cercle dins de la mateixa història».
Dues minisèries d’un mort
Netflix va confirmar aquest dissabte que l’univers de ‘La casa de papel’ continuarà expandint-se amb un nou ‘spin-off’. «Si hem fet dues minisèries d’un mort [referint-se a les dues temporades de la sèrie], es pot fer qualsevol cosa», diu Martínez Lobato. «Hi ha més històries per explicar», assenyala Pina.
«Quan va acabar ‘La casa de papel’, recordo una conversa que vaig tenir amb Diego Ávalos [vicepresident de Netflix Espanya] dient-li que jo podria explicar històries de Denver, Tokio, del Profesor… Hi ha un munt de coses que tenen encara potencial. És el que té de bo anar-te’n en una cinquena temporada, que deixes molts elements que tenen força per poder explicar-se, que no has cremat moltes coses d’aquests personatges per poder recórrer a històries pròpies. Això sempre hi és», conclou Pina.
