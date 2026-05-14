‘The Lady’: arriba la sèrie sobre Sarah Ferguson boicotejada per la seva pròpia protagonista
Movistar Plus+ estrenarà el 14 de maig la ficció, que l’actriu Natalie Dormer s’ha negat a promocionar
Marisa de Dios
La família reial britànica ha donat sempre molt joc a la petita i la gran pantalla. Però si hi ha un producte que ha sabut esprémer al màxim les seves desgràcies i escàndols és ‘The Crown’. Els productors de la famosa sèrie de Netflix continuen furgant ara en la família d’Isabel II a ‘The Lady’, que Movistar Plus+ estrena a Espanya el 14 de maig, una minisèrie que ha hagut d’esquivar el boicot d’una de les seves pròpies actrius.
‘The Lady’ aborda un cas molt polèmic al Regne Unit, però no gaire conegut fora de les seves fronteres. Es tracta de la condemna per assassinat de Jane Andrews, l’antiga assistent de Sarah Ferguson, empresonada per assassinar el seu amant, Thomas Cressman, el 2001. Elva matar colpejant-lo amb un bat de criquet i apunyalant-lo amb un ganivet de cuina.
D’origen humil, Andrews (a qui interpreta Mia McKenna-Bruce, la protagonista d’‘Agatha Christie: las siete esferas’) somiava escapar d’una vida anodina a la petita ciutat costanera de Grimsby. La seva gran oportunitat va arribar a l’aconseguir una feina com a ajudant de vestuari de la duquessa de York (a qui dona vida Natalie Dormer). Aviat es va convertir en la seva mà dreta i també en la seva confident, i va copiar fins i tot l’estil i l’accent de la llavors dona del príncep Andreu.
Escàndol criminal
Però rere els murs del palau de Buckingham descobriria una realitat molt diferent de la que s’imaginava: el pes de les diferències de classe, el ridícul social i una constant sensació de no pertànyer a aquest lloc. L’obsessió per mantenir-se en aquell món, fent-se amb la ‘jet set’ britànica (com la princesa Diana), començaria a fracturar el seu equilibri emocional i desembocaria en un escàndol criminal que va commocionar el Regne Unit.
Però commoció també ha causat la decisió d’una de les actrius principals de ‘The Lady’, Natalie Dormer. L’estrella de ‘Juego de tronos’, en què va interpretar la manipuladora Margaery Tyrell, va anunciar que no participaria en la promoció de la sèrie ‘The Lady’, en la qual encarna Sarah Ferguson, després de la filtració de correus electrònics que vinculen l’exduquessa de York amb Jeffrey Epstein.
En els missatges, intercanviats entre tots dos als anys 2000, l’excunyada de Carles III li demanava ajuda econòmica al seu interlocutor i inclús s’oferia a treballar com a «assistent domèstica» perquè necessitava diners «desesperadament», tot i que el magnat ja havia sigut condemnat i es trobava sota arrest domiciliari a Florida. En un altre text, es disculpava per haver-lo criticat en públic i el descrivia com un amic «lleial, generós i suprem».
Vincles amb Epstein
Els arxius també revelen que va portar les seves filles, les princeses Beatriu i Eugènia, a dinar amb Epstein pocs dies després que sortís de presó. Aquestes proves, que contradeien els seus intents previs per desvincular-se del magnat, han provocat un terratrèmol al Regne Unit.
Dormer ha qualificat el comportament de la duquessa com a «inexcusable» i ha decidit no participar en la campanya de promoció de la sèrie. L’actriu també ha donat íntegrament el seu salari per aquest treball a organitzacions que ajuden sobrevivents d’abusos infantils.
