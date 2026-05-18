"Pubertat", la nova sèrie de 3Cat que obre el debat sobre el consum de pornografia entre els adolescents
La producció, dirigida per Leticia Dolera, parteix d'una denúncia per agressió sexual que trenca l'harmonia d'una comunitat castellera
Marisa de Dios
Leticia Dolera (Vida perfecta, Requisitos para ser una persona normal) reflexiona sobre el fàcil accés al porno entre els joves a Pubertat, una minisèrie que va arribar en obert dilluns a TV3 i 3Cat, després de la seva estrena a HBO Max el setembre passat. Es tracta d’un drama guardonat amb el Premi Ondas sobre les repercussions d’una denúncia d’agressió sexual dins d’una comunitat vinculada a la cultura castellera.
La polèmica esclata quan una jove (Carla Quílez) difon un vídeo en què explica que una amiga seva ha patit abusos per part d’uns companys, tots ells menors d’edat. Es tracta de tres nois amb qui sempre havia estat inseparable, de manera que la denúncia a les xarxes provoca una gran commoció: des de la incredulitat fins al suport a la víctima i l’odi.
La sèrie posa damunt la taula el debat sobre l’ús de les xarxes socials, especialment entre els adolescents. «L’algoritme et vol esclau, i això no és llibertat: et diu com has de pensar, com has de viure... La llibertat és una altra cosa; és educació, és el dret a un habitatge digne, és tenir pensament crític», explicava Dolera en el primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, celebrat aquest dijous a Barcelona.
«A la infància se l’ha de protegir. Si es regula el tabac o la velocitat a les carreteres, és clar que també podem regular internet», reflexiona la creadora i directora, que a la sèrie Pubertat interpreta una de les mares dels nois acusats d’agressió sexual, una activista feminista que no pot creure que el que s’està dient del seu fill sigui cert. La denúncia revela que el seu personatge està ple de contradiccions.
El cas descol·loca els pares dels nois i trenca els vincles entre famílies, alhora que revela secrets amagats durant anys. També provoca un autèntic terratrèmol dins la colla castellera a la qual pertanyen els quatre adolescents implicats (els tres acusats i la víctima).
Els castellers
«Els castellers són el símbol de la comunitat, una metàfora contrarevolucionària davant d’internet i de l’algoritme, que busca la individualitat», explica Dolera, orgullosa que la sèrie s’hagi pogut veure fora de Catalunya gràcies a HBO Max. «És molt important, perquè realça la nostra cultura i això ens enriqueix», considera.
Tanmateix, també es mostra il·lusionada amb aquesta nova finestra a la televisió pública catalana. «El viatge fins ara ha estat molt emocionant. Però que Pubertat s’estreni ara en una televisió pública, i a 3Cat, és molt important per a mi, perquè es podrà veure de manera gratuïta i tothom hi tindrà accés», assenyala.
Rodada en català, la sèrie aborda al llarg dels seus capítols qüestions com el consentiment, la violència de gènere, el consum de pornografia entre adolescents i l’educació sexual que reben dels pares, entre altres temes. Tot i comptar amb actors veterans com la mateixa Dolera, Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz, David Vert, Biel Duran, Anna Alarcón, Lluís Marco, Pep Munné i Vicky Peña, els grans protagonistes són els adolescents, interpretats per joves actors debutants de 13 i 14 anys: Aina Martínez (Manuel) i Nael Gamell Orejuela (Steven).
