Aposta japonesa
Disney+ es converteix en la gran casa de l’anime en estríming: suma des d’‘Oliver y Benji’ fins a ‘Bola de drac’, passant per ‘Naruto’
La plataforma incorporarà les pròximes setmanes una àmplia selecció de sèries i pel·lícules d’anime, amb estrenes en versió original i doblatge en castellà.
Carlos Merenciano
Disney+ amplia la seva oferta d’anime amb una nova bateria de títols clàssics i fenòmens recents. La plataforma incorporarà pròximament al seu catàleg sèries com ‘Dragon Ball Super’, ‘Jujutsu Kaisen’, ‘Dorohedoro’, ‘My Hero Academia’, ‘Naruto Shippuden’, ‘Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba’ o ‘Campeones: Oliver y Benji’, i reforça així una línia de contingut cada vegada més important dins de la seva estratègia d’entreteniment per a tots els públics.
Entre les primeres novetats hi haurà ‘Jujutsu Kaisen’. La segona temporada ja està disponible a Disney+, mentre que la primera arribarà el 21 de maig. Un dia després, el 22 de maig, la plataforma estrenarà la primera temporada completa de ‘Dorohedoro’ i els vuit primers episodis de la segona entrega, que continuarà després amb nous capítols cada setmana.
El 31 de maig serà el torn de ‘Dragon Ball Super’, la continuació oficial de la història de ‘Dragon Ball’ després de la derrota de Majin Boo. La franquícia també sumarà la pel·lícula ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, que arribarà el 19 de juny. Aquell mateix dia, Disney+ incorporarà les temporades 1 i 2 de ‘My Hero Academia’, el fenomen protagonitzat per Izuku, un jove sense poders en un món on gairebé tots neixen amb un do.
La plataforma també ha anunciat altres títols que arribaran pròximament, tot i que encara sense data concreta. Entre aquests hi ha ‘Star Wars: Visions presenta – La jedi número 9’, ‘Naruto’, ‘Naruto Shippuden’, ‘Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba’, ‘Campeones: Oliver y Benji, les tres primeres temporades de ‘Yu-Gi-Oh!’, ‘Though I am an Inept Villainess’ i ‘Undead Unluck Winter Arc’.
Aquestes incorporacions se sumen a l’anime que Disney+ ja té disponible, amb títols com ‘Rooster Fighter’, ‘Snowball Earth’, ‘Bleach, ‘Bleach: Thousand Year Blood War’, ‘Tokyo Revengers’ i ‘Medalist’. Amb aquesta ampliació, la plataforma reforça el seu catàleg amb una barreja de franquícies històriques, èxits contemporanis i noves produccions pensades per atraure tant espectadors veterans com noves generacions.