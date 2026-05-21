El final de 'The boys' (amb spoilers): Els superherois mai moren del tot
Després d'una temporada més fosca, la sèrie conclou amb un assalt a la Casa Blanca i una lluita catàrtica que redefineix el futur dels seus personatges.
Juan Manuel Freire
The boys gairebé ha acabat amb la lluita final entre el Patriota (Antony Starr) i Carnicero (Karl Urban), el dolent de la sèrie i un heroi que, en realitat, tampoc és tan bon home, com li recorda en l’episodi final el seu gairebé fill Ryan (Cameron Crovetti), una cosa així com el Brightburn de tot això. Per arribar fins aquí hem hagut d’observar, gairebé durant més episodis del compte, una carrera pel que pogués quedar del Compost V de primera generació, el que va atorgar la immortalitat a Soldier Boy (Jensen Ackles). El fill d’aquest, el Patriota, el buscava per exercir amb convicció el seu paper de nou Senyor. Els EUA només lleument distorsionats de The boys s’oblidarien de la separació entre clergat i Estat per abraçar una religió nacional, l’Església Democràtica d’Amèrica del Nord, en una transició liderada pel llunàtic Pare Oh (Daveed Diggs).
En els últims capítols, la sèrie ha tornat a encertar-la i a mostrar-se incisiva com a sàtira social i cultural d’una nació, o cada vegada més un món, on l’autoritarisme (exemplificat a través de la figura del superheroi) és vist com una opció atractiva per una part important de la població. Hem vist el Profund (Chace Crawford) com a podcaster de la masclosfera o Águila el Arquero (Langston Kerman) lamentar-se per la deriva argumental d’una sèrie antiimmigració escrita per un model d’IA basada en l’obra de Taylor Sheridan.
Però el showrunner Eric Kripke és un paio llest i sap que fa falta una mica de sinceritat per mantenir viva una sèrie durant cinc temporades. Aquí és on entra la necessitat d’emocions reconeixibles. En la temporada final més que en cap altra, tot ha girat entorn de relacions difícils entre pares i fills; difícils fins al punt d’arribar al parricidi i vorejar el filicidi. D’altra banda, Luz Estelar (Erin Moriarty) ha fet les paus amb aquest pare policia, Rick January (Tim Daly), que conserva retalls de les gestes de la seva filla malgrat estar encarregat de perseguir els seguidors d’aquesta, injustament considerada una terrorista.
Ha sigut la seva temporada potser més fosca, però entre les tenebres han anat colant-se rajos d’esperança. Sobretot en l’últim ball, un assalt a la Casa Blanca amb desembocadura en una lluita tres contra un de final catàrtic; esperable, d’acord, però satisfactori també. Cert gir posterior prometia un desenllaç tallant, però Kripke ha preferit ser amable amb els seus personatges i, de passada, deixar la porta oberta a una continuació tardana.
Que el paisatge quedi tan astutament preparat per a una seqüela suposa, en certa manera, una traïció a l’esperit d’una sèrie que va arribar (o això crèiem alguns) per qüestionar l’addicció de la societat als superherois, l’excessiu espai que ocupen en el nostre imaginari col·lectiu. Cancel·lar l’spinoff Gen V no ha sigut un gest de contrició, sinó un tema de gestió de despeses. Les referències d’aquesta temporada a Bombardero o Clara Vought aplanen el camí d’una nova extensió, la innecessària preqüela Vought rising, sobre els foscos orígens de la primera generació de súpers. The boys es referma així com a part del problema.
