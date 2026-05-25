'Euphoria' divideix els fans amb la inesperada i brutal mort d'un dels seus protagonistes
La tercera temporada de la sèrie d’Euphoria a HBO Max, creada per Sam Levinson, viu un gir cap al thriller, que toca sostre en el setè capítol
Marisa de Dios
La tercera temporada d’Euphoria no només serà recordada pel debut interpretatiu de Rosalía, que està deixant seqüències icòniques a la sèrie d’HBO Max, sinó també per la deriva cap al thriller que està prenent la ficció creada per Sam Levinson. Però, sobretot, el setè episodi d’aquesta temporada, titulat Plogui o troni, marcarà un abans i un després a la sèrie per la inesperada i brutal mort d’un dels seus protagonistes.
La tràgica defunció està dividint els fans, que qualifiquen l’escena en qüestió com una de les més dramàtiques vistes fins ara a Euphoria, i això que la ficció de Levinson mai no ha escatimat a l’hora de mostrar violència i sexe. I també hi ha debat entre els seguidors sobre si estan d’acord o no amb aquest gir que està prenent la sèrie cap al gènere negre (i fins i tot cap al western), deixant enrere el drama adolescent d’institut dels seus inicis.
ATENCIÓ: SPOILERS
Tot i que el futur de Rue (Zendaya) és cada vegada més negre, altres excompanys de l’institut tampoc no ho estan passant gens bé: en Nate (Jacob Elordi) és assetjat pels prestadors, Cassie (Sydney Sweeney) no aconsegueix triomfar en el món de la interpretació, i a Maddy (Alexa Demie) se li acumulen els problemes com a agent de talents.
Qui més pateix és en Nate, que va començar la temporada força malament per culpa dels seus deutes econòmics amb uns prestadors perillosos. Ni tan sols el dia del seu casament va tenir un moment de tranquil·litat. La celebració va acabar de manera tràgica, apallisat i perdent un dit, tallat pels seus creditors per deixar-li clar de què són capaços.
Un taüt d’1,95 metres
Al setè episodi d’aquesta tercera temporada, els deutes del jove, que ja arriben al milió de dòlars, l’han posat entre l’espasa i la paret. Qui va ser l’estrella de l’institut, amb brots violents, es veu acorralat ara pels prestadors. En un moment, li pregunten l’alçada per preparar-li un taüt. “1,95 metres”, respon ell, realment espantat. No li faltaven motius per estar-ho.
Enterrat viu
I és que els seus creditors decideixen enterrar-lo viu fins que cobrin. De qui? De la Cassie, que també ha estat segrestada i que truca a la seva amiga i representant Maddy (Alexa Demie) per demanar-li ajuda. Aquesta recorre a Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje), el perillós propietari del club d’estriptís Silver Slipper. Però ni així poden evitar el trist final de Nate, que acaba mort al taüt terriblement: víctima d'una serp de cascavell que es cola per un forat dins la caixa i l'ofega i mossega.
Amb la seva punyent mort, els guionistes d’Euphoria converteixen la sensual Cassie en vídua poc després del seu casament i posen punt final a la història d'un personatge que s'ha guanyat l'odi entre bona part dels espectadors pel seu comportament masclista i violent durant tota la trama.
