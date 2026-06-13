Estrenes de sèries
Crítica d'«Alice i Steve» (Disney+): Què ha passat entre la meva filla i el meu millor amic?
Nicola Walker i Jemaine Clement donen veritat emocional a aquesta multipremiada comèdia britànica sobre una llarga amistat posada a prova per un romanç intergeneracional
Juan Manuel Freire
En el passat festival Canneseries, un títol va posar d’acord a tothom i va guanyar el premi a millor sèrie, un especial per al millor repartiment i el del Jurat d’Estudiants. És fàcil entendre aquest consens: ‘Alice i Steve’ és un rar exemple del que els anglesos criden «crowd-pleaser» (gaudi per a les masses) que, alhora, conté dosis de complexitat i atreviment per satisfer a paladars selectius, escèptics i exigents.
La dissenyadora de roba Alice (Nicola Walker) i el prestigiós perruquer Steve (Jemaine Clement) es coneixen des de fa tres dècades, quan van creuar els seus camins en ni més ni menys que el llegendari club de The Haçienda de Manchester. Van arribar a ser nuvis, però ara simplement s’estimen i es cuiden. «Ets el meu millor amic», li diu ella a ell. «I si hi hagués una inundació, usaria el cos de la meva mare com a canoa per salvar-te». Així de profund és l’amor d’Alice, correspost per Steve.
I si hi hagués no una inundació, sinó una traïció sexual? Podria el seu lligam indestructible resistir aquesta sacsejada? Izzy (Yali Topol Margalith), la filla de 26 anys d’Alice, s’ha anat a viure un parell de setmanes amb els seus pares (ell és Joel Fry, vist en ‘Joc de trons’) i el seu germà petit (Tyrese Eaton-Dyce) després d’una ruptura amb un tipus mesquí. Està tranquil·lament desconsolada, igual que Steve, resignat a la solitud quatre anys després del seu divorci. Una nit, passa alguna cosa entre els dos, però no és un accident, sinó un començament. Que pot significar la fi de la millor amistat.
És fàcil creure’s la química entre els vells amics Alice i Steve, però també resulta creïble (tot i que sembli més complicat i incòmode) la que estableixen dos personatges amb més d’un quart de segle pel mig. A nivell de coherència argumental, ajuda que Izzy sigui una ànima vella, una noia de vint anys que se sap la lletra de ‘Blue skies’ d’Irving Berlin. Per part seva, Clement sap dotar a Steve d’irresistibles aires de cadell desvalgut. Acceptem aquesta relació com una cosa factible.
La guionista Sophie Goodhart vol fer-nos veure la bondat i la tendresa que pot donar-se en una relació generalment mal vista. Sense oblidar-se de tot l’espinós i espinós: es mostren amb gràcia els possibles xocs generacionals, a vegades de forma tan senzilla i efectiva com en una certa discussió sobre Woody Allen i els valors del seu cinema, necessària al·lusió a ‘Marits i dones’ (en la qual Allen es besava amb la jove Juliette Lewis) inclosa.
Però la sèrie no es diu ‘Izzy i Steve’; és menys sobre aquest romanç intergeneracional que sobre els seus efectes en una relació encara més important. La química entre Izzy i Steve no agrada a una mare que ara pot dir «perdedor pedòfil» a qui semblava l’home perfecte. Walker sap mostrar a la perfecció la ràbia i el desconcert d’una dona que a vegades sembla mare protectora, altres vegades ex-xicota despitada i, en molts casos, amiga contrariada. Al seu costat, Fry brilla com un marit a vegades pacient, unes altres no tant, i Eaton-Dyce com el fill adolescent que s’obre pas com pot en els misteris de l’amor, que afligeixen també a la seva germana. Els diàlegs són generalment substanciosos, a vegades divertidament cruels. Alguns conflictes es resolen, uns altres no. En la vida a vegades guanyes i altres perds.
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