"La otra hermana Bennet", la sèrie que explica la història de la germana a l’ombra d’"Orgull i prejudici"
La producció, protagonitzada per l’actriu britànica Ella Bruccoleri, és una adaptació del llibre amb el qual Janice Hadlow va reescriure la història de Mary Bennet, el personatge oblidat del clàssic literari de Jane Austen
Juan Manuel Freire
Quan se sent parlar de les germanes Bennet d’Orgull i prejudici, el clàssic literari de Jane Austen publicat el 1813, és fàcil recordar la bonica germana gran, Jane; la sempre enginyosa Lizzy, objecte de les atencions del popular solter Fitzwilliam Darcy; o les alegres i inseparables Kitty i Lydia, sempre pendents dels oficials destinats a la vila de Meryton. Però, què passa amb la solitària Mary, la tercera germana?
Jane Austen la va relegar a un paper molt secundari. La descrivia com una jove sense talent ni gust, amb un «aire pedant i uns modals afectats». Al final del llibre, es queda sense marit, a diferència de tres de les seves quatre germanes.
Janice Hadlow es va proposar reivindicar-la a la novel·la publicada el 2020, titulada La otra hermana Bennet, convertida després en una sèrie de la BBC, que aquest dimarts va arribar a Espanya a través de Movistar Plus+. En aquest drama d’època, ni pompós ni solemne, una Mary ara protagonista (la prometedora Ella Bruccoleri) es cansa dels balls de societat, de no encaixar, d’una mare aquí esnob fins a la indecència (Ruth Jones), i decideix celebrar, en lloc d’amagar, allò que més la diferencia de les seves germanes: la seva set de coneixement. A partir d’ara, serà «Mary, la intel·lectual», i amb aquesta determinació arribaran els viatges i el romanticisme.
Una actriu revelació
La otra hermana Bennet és el primer paper protagonista per a Bruccoleri, coneguda sobretot com la germana Frances de ¡Llama a la comadrona!, però vista també a Los Bridgerton, on interpretava la debutant Winifred en la tercera temporada, i en pel·lícules com Paddington: aventura en la selva i la trilogia de Los extraños.
Al Regne Unit, participar en un projecte relacionat amb Austen —i especialment encapçalar-lo— comporta una enorme responsabilitat. Però Bruccoleri no va sentir una pressió excessiva: «En part és perquè soc una noia Brontë, com tota bona nord-anglesa», ens diu entre rialles aquesta actriu originària de Scarborough (North Yorkshire), des d’una habitació d’hotel a Montecarlo, on aquests dies la sèrie competeix al festival de televisió. «D’altra banda, quan vaig llegir els guions de Sarah Quintrell, tenia la sensació que estava llegint la història d’una jove que podria haver existit avui o en qualsevol altre moment de la història.»
De fet, l’actriu sap molt bé què significa no encaixar. Va descobrir la seva vocació de ben petita, després que, amb només quatre anys, es traslladés amb la seva família a una comunitat rural on la van inscriure a classes d’art dramàtic simplement perquè fes amics. Però la Bruccoleri adolescent va intentar entrar a escoles d’interpretació durant set anys. «Amb el temps, he entès que aquella sensació de ser una outsider no té res d’estranya; més aviat al contrari. En aquest aspecte, em vaig sentir pròxima a la Mary. Però ara veig que tothom s’ha sentit igual en alguna ocasió».
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
- L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població