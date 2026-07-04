"Olivia", la còmedia espanyola que ret homenatge a l’oli d’oliva
La sèrie, estrenada a Disney+, explica la història d’un meteoròleg que es veu obligat a refugiar-se al seu poble natal, Úbeda, després d’equivocar-se estrepitosament, un canvi vital que el portarà a reconnectar amb els seus orígens
Marisa de Dios
L’oli d’oliva és un dels productes estrella de la gastronomia espanyola, reconegut internacionalment. I si hi ha una província del país que destaca per la seva producció és Jaén, amb els seus immensos camps d’oliveres. Per això ha estat l’escenari escollit per Flipy (el productor, guionista i còmic que va presentar la secció de ciència d’El hormiguero’) per ambientar la seva nova sèrie, Olivia, una comèdia familiar que reivindica la importància de tornar als orígens i que està protagonitzada per Pablo Chiapella, Nancho Novo, Maria Schwinning, Kira Miró i Lalachus. Disney+ la va estrenar aquest dimecres.
«L’oli és molt protagonista en aquesta sèrie i tot gira al seu voltant», assegura Pablo Chiapella, que interpreta Mario, un meteoròleg estrella de la televisió que s’ha de refugiar al seu poble natal, Úbeda, després d’equivocar-se estrepitosament amb una previsió del temps. «Ho veiem en la manera com el pare del meu personatge ha decidit mantenir-ne el cultiu o en com es diferencia algú que sap cuidar el producte d’algú que no», detalla l’actor conegut per La que se avecina.
«Espero que la sèrie no només serveixi per remarcar el valor de l’oli, sinó també per recordar tota la feina que hi ha al darrere. Per això en un dels capítols apareixen imatges antigues de gent al camp collint les olives amb la vara», afegeix el còmic Lamine Thior, que interpreta un dels jornalers de la finca del pare del protagonista. «L’oli és un producte del qual sempre ens hem sentit molt orgullosos i, finalment, ja té la seva sèrie», valora Lalachus, que dona vida a la propietària del bar d’Úbeda (Jaén), on es reuneixen els personatges.
En aquest poble, el protagonista es retroba amb el seu progenitor, Tomás (Nancho Novo), amb qui feia 30 anys que no parlava. «El meu personatge és un home enrocat en una personalitat absolutament autosuficient, que menysprea el gènere humà i que creu que ja no pot esperar res més de la vida. Però aleshores arriba la seva família per demostrar-li que estava equivocat», assenyala també l’actor de Sueños de libertad.
Perquè el protagonista no arriba sol a Úbeda, sinó que l’acompanya la seva filla, Olivia (Maria Schwinning), una adolescent rebel que no veu amb bons ulls passar de viure a la ciutat al camp. «Hi ha un paral·lelisme molt gran entre el meu personatge i els del meu pare i el meu avi que m’agrada molt», explica la jove actriu. «Tots mostren una faceta d’ells mateixos que potser no és realment com són, sinó la que senten que és més còmoda de mostrar. Però al llarg de la sèrie arriben a ser prou valents per desmuntar tot allò que havien construït sobre ells mateixos per veure realment què volen i què senten», apunta.
La sèrie aborda així el retorn als orígens. «El meu personatge es troba en un moment vital en què creu que ho ha aconseguit tot, però de sobte s’adona que és essencial tornar amb qui et va criar i donar-se l’oportunitat de tenir un nou punt de partida», reflexiona Pablo Chiapella.
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