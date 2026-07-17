Fenomen cultural
Adeu per sempre, ‘Heartstopper’
Netflix estrena avui el llargmetratge ‘Heartstopper forever’, tancament a una història iniciàtica d’amor i recerca personal LGTBI que, en format de sèrie, ha captivat públic d’arreu del món des del 2022.
Juan Manuel Freire
Que Heartstopper es convertís en fenomen cultural de la nit al dia va ser una sorpresa només relativa. D’entrada, tenia com a públic potencial els molts lectors del webcòmic d’Alice Oseman (després convertit en novel·les gràfiques) que la seva pròpia autora adaptava com a sèrie. I la proposta de Netflix era el que el món o més concretament la joventut LGTBI feia temps que necessitava: un relat iniciàtic sobre sexualitat no normativa en què imperés l’optimisme radical de què parla Dua Lipa i els personatges poguessin ser violentament feliços a través de l’amor, com ho era Björk en aquell clàssic dance-pop dels 90.
A la primera temporada assistíem a l’inici de l’idil·li entre dos alumnes ben diferents de l’escola de nois Truham: el prim i nerviós (però, alhora, segur de si mateix) Charlie Spring (Joe Locke), que l’any anterior va patir bullying quan es va saber que era gai, i l’estrella de l’equip de rugbi Nicholas Nelson (Kit Connor, que ha passat a rodar amb Alex Garland i Andrew Haigh), en un curs superior i a priori només interessat en les noies.
D’altra banda, Oseman va saber expandir el seu propi món, afegir-hi subtrames i donar més cos a personatges com la Tara (Corinna Brown) i la seva nòvia Darcy (Kizzy Edgell), o la parella finalment formada pel Tao (William Tao) i la jove trans Elle (Yasmin Finney), la lluita dels quals ha tingut reflex en la realitat de l’actriu que l’encarna. Heartstopper no és només el Charlie i el Nick, sinó l’aventura d’un seguit de personatges que donen compte de la diversitat sexual, de gènere i racial que hi ha a la societat i a la qual s’ha de deixar existir.
"L’homofòbia, el bullying o els problemes de salut mental són reals", ens deia Oseman en una entrevista concedida a aquest diari el 2022, quan la sèrie va causar sensació des del primer moment. "Però també ho són l’amistat i la felicitat". Diversos grups d’amics més o menys diferenciats es fonien en un de sol durant la segona temporada, la d’aquella climàtica escapada a París. A la tercera van arribar uns quants moments de sorpresa: s’accentuaven els problemes alimentaris del Charlie, i el Nick es veia desbordat per la situació. La pel·lícula de tancament, Heartstopper forever (que s’estrena avui a Netflix), i l’acabat de publicar sisè volum del còmic també situen els amants en una situació complicada. El Nick es prepara per deixar l’institut i començar els estudis universitaris a Leeds, a cinc hores amb cotxe de la localitat ficcional de Kent (Anglaterra), on té lloc la història. ¿Es pot sobreviure romànticament a aquestes distàncies? El dubte genera discussions, recaigudes de salut i una llacuna de comunicació que sembla difícil de resoldre.
Aquest llargmetratge és fidel a l’essència de la sèrie, i té una mica (o molt) d’episodi molt llarg: ni més ni menys que 114 minuts seguits de Heartstopper. El director Wash Westmoreland (Collette, una pel·lícula a la qual es fa una petita picada d’ullet) respecta les idees visuals proposades a la sèrie per Euros Lyn (Black mirror), que alhora estan generalment inspirades en les fluides vinyetes d’Oseman. Fulles seques, flocs de neu o lleus guspires animades continuen irrompent a la imatge real amb naturalitat. En l’apartat musical, Deptford Goth, Billie Eilish o Sufjan Stevens, als crèdits finals amb With my whole heart: "Et salvaré/ et salvaré de la teva tristesa/ t’estimaré, estimat/ fins i tot encara que no existeixi el demà".
Kit Connor (Nick) i Joe Locke (Charlie), a ‘Heartstopper forever’.
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