ESTRENA
Nou ‘thriller’ amb assassina en sèrie de la creadora de ‘New girl’
La ‘showrunner’ Elizabeth Meriwether estrena avui ‘Furious’ a Disney+. S’ha inspirat en ‘El caso de la viuda negra’ de 1987.
Juan Manuel Freire
Elizabeth Meriwether només sap posar-se les coses difícils. Després d’imposar-se en el terreny de la telecomèdia amb New girl, es va revelar com a artista versàtil amb el true crime científic The dropout. D’allà va passar a combinar drama de càncer amb comèdia sexual en l’aclamada Dying for sex. I ara, mentre es prepara per escriure el biopic de Britney Spears, ens sorprèn amb un thriller amb tots els ets i uts. "No havia escrit mai res de semblant", comenta amb referència a Furious (Disney+, des d’avui). "M’encanta l’estructura del gènere: uns personatges han de fer alguna cosa mentre revelen les seves personalitats".
Aquests personatges són aquí Alice Black (Emmy Rossum), expolicia que treballa per a l’FBI responent trucades delirants en una centraleta, i l’inspector d’homicidis encarnat per Scoot McNairy, que demana ajuda a la primera amb la sospitosa sobredosi del fill d’un gegant financer. Però això no és cap altre qui-ho-ha-fet: l’espectador ja ha vist minuts abans com una misteriosa assassina (Lola Petticrew) injectava la dosi letal.
Meriwether segueix els passos a aquesta caçadora i aquesta presa esmunyedissa; com que es busquen, es troben i fan una mena de connexió. La inspiració no va ser Killing Eve, sinó la reivindicable pel·lícula El caso de la viuda negra, dirigida per Bob Rafelson el 1987. "El més interessant és que és la història d’una assassina en sèrie [Theresa Russell] i una agent de l’FBI [Debra Winger], però a partir de la meitat es converteix en un relat de proximitat inesperada. Vaig creure que hi havia molt per explorar en les ments d’aquests dos personatges".
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