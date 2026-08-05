Sèries
Ted Lasso torna a la pantalla i a la banqueta, ara d’un equip femení de futbol
L’exitosa i premiada comèdia ressorgeix amb una inesperada quarta temporada en què el personatge titular entrena un equip femení de segona divisió
Juan Manuel Freire
Recorden ‘Ted Lasso’? Va ser la sèrie que va venir a ajudar a superar l’era de la covid i ens animava a creure en temps de completa desconfiança cap al futur. El seu entrenador de futbol titular, encarnat per Jason Sudeikis, creador de la sèrie amb Bill Lawrence, Brendan Hunt i Joe Kelly, va saber elevar l’esperit amb paraules optimistes que pronunciava, en certa manera, a la recerca de la seva pròpia pau interior. Estava enmig d’un divorci i trobava a faltar el seu fill; si s’havia desplaçat dels Estats Units a Anglaterra, era en part per mirar de salvar el seu matrimoni. Molts van voler cuidar el cuidador, sobretot als Estats Units, on ‘Ted Lasso’ va ser la sèrie d'estríming original més vista del 2023. Aquell mateix any va aconseguir, a més, més nominacions als Emmy que qualsevol altra comèdia, com el 2021 i el 2022, quan va ser considerada la millor de l’any.
I això que aquella tercera temporada era, siguem sincers, massa sentimental fins i tot per a amants de plorar amb la tele. La crítica no la va rebre amb el mateix entusiasme. El mateix Sudeikis semblava cansat del fenomen i, durant un temps, es va plantejar recuperar la sèrie, però sense Lasso com a protagonista. Però spin-offs basats en l’antic capità Roy Kent (Brett Goldstein), la relacions públiques Keeley Jones (Juno Temple) o (en versió telenovel·la) el davanter Dani Rojas (Cristo Fernández,ara de tornada en el futbol professional en un club de Texas) no tenien tant potencial com una possibilitat al final de la tercera temporada: i si Ted Lasso entrenés ara noies?
Les Lady Greyhounds
A l’inici de la inesperada quarta temporada de Ted Lasso (Apple TV+, a partir d'aquest dimecres 5 d'agost), han passat dos anys des que Ted va tornar a Kansas City per estar més a prop del seu fill, Henry (Grant Feely), i recuperar el temps perdut. Subgerent en un supermercat, ha començat a mostrar mostres de cleptomania. Vol autoconvèncer-se que aquesta vida està bé, però llavors arriben des d’Anglaterra els seus col·legues Keeley (Juno Temple), Rebecca (Hannah Waddingham) i Leslie (Jeremy Swift) per fer-li una proposta que no pot rebutjar: l’AFC Richmond estrenarà equip femení (les Lady Greyhounds, quedin-se amb el nom) i volen que Ted transmeti a les noies el mateix esperit que als nois.
El nostre heroi només necessita un episodi (per sort, no tan llarg com els de la tercera) per meditar la seva resposta i convèncer la seva exdona Michelle (Andrea Anders) i el seu fill per canviar Kansas per Londres. Allà l’esperen nous personatges atractius, començant per la dura (només en aparença) entrenadora Alice Chilton (Tanya Reynolds, revelació de ‘Sex education’) i, per descomptat, un equip nou en el qual destaquen l’ambiciosa Gemma (Abbie Hern), la sàvia portera Boots (Jude Mack), la tenaç Lizzie (Faye Marsay) i les germanes defenses Niamh (Aisling Sharkey) i Siobhan (Rex Hayes), creacions que no haurien de tenir problema per fer oblidar els seus anàlegs masculins.
Despertar el feminisme
Sigui com sigui, alguns d’aquests personatges tornaran a aparèixer a la sèrie. És el cas de Roy Kent, encara ficat (almenys al cap) en una relació amb Keeley, que sembla més centrada a aixecar el nou equip. «Se sent molt orgullosa per estar aixecant el projecte amb Hannah», ens explica la mateixa Juno Temple. «Per descomptat, Keeley és Keeley, així que hi haurà moments en què es precipiti i faci malament les coses. Però, si alguna cosa he après del personatge, és que els errors serveixen per aprendre, no per enfonsar-te. Reculls la informació i et proposes un altre objectiu».
Per la seva banda, Rebecca descobreix que, en realitat, igual no és tan feminista com creia, però no, no s’enfonsa, sinó que es posa l’objectiu de ser-ho més i millor. «A les dones se’ns educa en la idea que els homes són els que manen», comenta Hannah Waddingham. «Era una cosa que acceptaves, almenys quan jo era nena, als 80. Els nois feien unes coses i les noies en feien d’altres. Ells tenien espases, nosaltres no podíem practicar esports. L’Alice la fa sortir de tot això des del primer episodi de la temporada, cosa que ja anticipa la química extraordinària que hi haurà entre totes dues».
Com passa des de finals de la primera temporada, l’amistat de Keeley i Rebecca és una càlida constant. «Encara és estrany veure en televisió dues dones que s’adoren mútuament», ens recorda Temple. «I no, no ha d’haver-hi sempre gelosia entre dues de nosaltres. Elles poden tenir les seves diferències, però sempre acaben acompanyant-se l’una a l’altra en els moments més complicats, o màgics, o bonics. En la tercera temporada, Keeley parlava a Rebecca sobre la filtració del seu vídeo sexual perquè sabia que no serà jutjada per la seva millor amiga».
La vida és millor quan un és amable, sense importar si els altres ho són o no. És més fàcil agafar la son. «David Byrne parla últimament de com l’amabilitat és el nou punk», assenyala Jeremy Swift al costat de les seves companyes i amigues. «És un terme que no veiem com a radical, però avui dia certament ho és. I l’amabilitat és una cosa activa, no passiva. Es tracta de lluitar cap endavant, no de retrocedir».
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