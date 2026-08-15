‘The shards’ (Disney+), una autoficció de Bret Easton Ellis seductorament perversa
La novel·la més autobiogràfica i inquietant de l’autor d’'American Psycho' arriba a la plataforma Disney+ en format sèrie amb la unió de Ryan Murphy a la direcció. El resultat és un excitant ‘thriller’ adolescent tenyit de glamur, secrets, sexe i assassins en sèrie al Los Angeles dels anys 80
Juan Manuel Freire
Ara fa tres anys, el sempre cridaner novel·lista Bret Easton Ellis (American psycho, la insuperable Piga Park) es va marcar una de les novel·les més ben rebudes de la seva carrera amb The shards (Les destrosses), autoficció sobre un estudiant d’institut privat, Bret Easton Ellis, que a l’estiu de 1981 afronta els seus primers passos com a escriptor i, pitjor encara, l’amenaça d’un assassí en sèrie, el pa de cada dia a Los Angeles dels 80. Una novel·la que, després del seu èxit, ha convertit en sèrie amb la unió de Ryan Murphy a la direcció.
En aquest thriller juvenil de sis episodis que es pot veure a Disney+, Igby Rigney (habitual de Mike Flanagan) interpreta a -una versió de- Bret Easton Ellis en el seu darrer any a la prestigiosa Buckley School. Tot a la seva vida té glamur, des dels cotxes que condueix fins als amics amb qui va al cinema, visita botigues de discos i assisteix a festes tòxiques. Thom Wright (Graham Campbell) i Susan Reynolds (Kaia Gerber) formen la parella més popular de l’institut, d’allò més rica i atractiva. Quan ens endinsem en la seva vida privada (o prohibida), descobrim que en Bret està embolicat amb el conegut fumeta Matt Kellner (Owen Painter), però, de portes enfora, surt amb la rica i famosa Deborah Schaffer (la cantant pop Hayes Warner), filla de l’alcohòlica Liz (Evan Rachel Wood) i el productor de cinema Terry (Wes Bentley); tot i que a la vida real Ellis va sortir amb Julie Foreman, filla de John Foreman, productor de Dos homes i un destí. Terry Schaffer mostra interès per la novel·la que Bret està escrivint, és a dir, Menys que zero, convertida realment en pel·lícula l’any 1987 (Cop al somni americà) amb Jon Avnet i Jordan Kerner (que no Foreman) a la producció.
La seva vida es posa encara més cap per avall amb l’arribada d’un nou estudiant, el seductor Robert Mallory (Homer Gere, fill de Richard Gere, encara que s’assembli més a Tom Cruise), a qui creu que va veure un any enrere durant una projecció de La resplendor. La seva aparició coincideix amb una temporada de terror i crim, és a dir, els abusos de l’assassí en sèrie conegut com «El Arrastrero». Al qui, damunt de tot, una secta autodenominada Els Genets del Més Enllà està imitant els hàbits. Uns fets ben insans estan a punt de succeir.
Fins i tot els més incondicionals de Guadagnino i Borgli coincidiran a dir que la unió d’Ellis amb Ryan Murphy, aquí també director, resulta bastant apropiada. Està bé veure a aquest últim tornar a l’institut, entorn del qual va aplicar fines (o no tant) capes de sàtira a la seva revelació amb Popular i, més endavant, amb el fenomen Glee. És un creador, a més, familiaritzat amb els retrats de joventuts decadents a Los Angeles dels 80: recordem Monstres: La història de Lyle i Erik Menéndez. Com a l’antologia Feud, es diverteix explorant el costat fosc de personatges reals de la indústria. De fet, en el segon capítol fa acte d’aparició (ficcional) el productor Allan Carr (Grease), del qual Terry Schaffer destaca la seva afició als gigolós i la cocaïna.
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
- El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
- Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
- La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor