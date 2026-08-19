'A fuego', l'òpera prima de la directora Estel Díaz, arriba a les sales de cinema
Movistar Plus incorpora una nova temporada de 'Los Hardacre' i torna 'Dalgliesh' a Filmin
ACN
La directora Estel Díaz porta aquest divendres a les sales de cinema la seva primera pel·lícula ‘A fuego’. La història, gravada a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs, posa el focus en la dansa a partir d’una trama protagonitzada per un repartiment molt jove entre el qual hi ha els intèrprets Zoe Bonafonte, Miquel Melero, Marc Soler, Ruslana i Omar Banana. ‘Insidious: Fuera del más allá’, la popular entrega de terror, és una altra de les estrenes destacades juntament amb ‘El motín’, amb Jason Statham. Pel que fa a les plataformes, Movistar Plus incorpora el 20 d’agost la segona temporada de ‘Los Hardacre’, Netflix posa punt final a la sèrie ’Outer Banks’ i Filmin estrena nous capítols de ‘Dalgliesh’ a partir del 25 d’agost.
‘A fuego’
Després de la inesperada mort del seu germà, la Lola, una jove de 17 anys, comença una cerca que la porta a descobrir: El búnquer, un lloc abandonat que es transforma en l’epicentre de festes clandestines i batalles de ball. És en aquest espai on la música i la llibertat viuen sense regles i on la protagonista troba un grup d’amics que l’ajuden a redescobrir la seva passió per la dansa.
La pel·lícula ha escollit el recinte de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs per rodar part del film. Segons va explicar la directora i coguionista catalana, Estel Díaz, a l'ACN, la tria de la localització respon a una voluntat de reivindicar "l'extraradi" en l'audiovisual i recuperar espais privats per convertir-los en públics. La coguionista Núria Dunjó va remarcar que el ball també és un element reivindicatiu que aplega una comunitat en l'espai que apareix amb el nom d'El búnquer.
L'òpera prima de Díaz compta amb els actors Zoe Bonafonte, Miquel Melero, Marc Soler, Ruslana i Omar Banana, i és una producció d’Atresmedia Cine, Sábado Time i A Contracorriente Films.
‘Insidious: Fuera del más allá’
Jacob Chase signa una nova entrega de la popular saga que agafa el fil dels esdeveniments de la darrera pel·lícula, però amb una nova protagonista. La Gemma (Amelia Eve) és una mare jove que cuida de la seva filla a la casa on va passar la seva infància. Quan una presència la comença a perseguir, la protagonista revela un do extraordinari: es pot desplaçar a un altre món, però també portar a la seva realitat tot allò que hi troba. A mesura que les presències ho descobreixen, s’aprofiten d’aquesta situació.
‘El motín’
Quan en Cole Reed és testimoni de l’assassinat del seu cap multimilionari, es converteix en un dels principals sospitosos. Obligat a assumir la culpa, es veu arrossegat a una sèrie d’enganys que amaguen una conspiració global. Mentre fuig de les autoritats i busca la veritat, descobreix secrets que poden canviar l’equilibri de tot el món. Jason Statham, Annabelle Wallis i Roland Møller formen part del repartiment d’aquest film dirigit per Jean-François Richet.
‘El coro de Praga’
La Karolína és una adolescent de 13 anys que s’uneix juntament amb la seva germana gran Lucie a un prestigiós cor femení. Fascinada per l’ambient disciplinat i motivada per un profund desig de reconeixement, la jove cau ràpidament sota la influència del carismàtic però estricte professor Vit Macha. Mentre la protagonista busca el seu lloc, també es veu obligada a reflexionar sobre quin preu està disposada a pagar per aconseguir els seus somnis.
'El cel promès’
Tres dones migrants de diferents orígens creen una llar improvitzada per tal d’acollir una nena que ha sobreviscut a un naufragi. Aquesta família inesperada haurà d’enfrontar-se a un entorn social cada vegada més hostil i incert. Erige Sehiri, Anna Ciennik i Malika Cécile Louati formen part del repartiment d’aquesta pel·lícula que arriba en català.
Plataformes (del 19 al 25 d’agost)
La segona temporada de 'Los Hardacre' arriba a Movistar Plus
El 20 d’agost arriba a Movistar Plus la segona temporada de ‘Los Hardacre’ que en aquesta ocasió presenta conflictes més madurs relacionats amb la modernitat, les tensions de classe, la independència femenina o la por a perdre tot allò que s’ha conquerit. Instal·lats a Hardacre Hall i envoltats de privilegis, els Hardacre intenten adaptar-se a un món que encara els veu com uns intrusos. Mentre la Mary abraça noves idees sobre educació i progrés, en Sam expandeix el negoci familiar en un context econòmic cada vegada més incert.
A la mateixa plataforma també arriben diversos documentals, com és el cas de ‘El canal de Panamá: fortuna y tragedia’ (21 d’agost), ‘Buenas noches Rose’ (23 d’agost) o 'Sin pantallas' (24 d’agost). Torna ‘Siguiendo a Conan O’Brien’ a HBO Max
‘Siguiendo a Conan O’Brien’ torna a HBO Max amb nous capítols el pròxim 22 d’agost. En aquesta sèrie de viatges, Conan O’Brien descobreix les cultures locals i es reuneix amb els seguidors que ja havia conegut en el seu pòdcast.
Un documental sobre Novak Djokovic a Prime Video
‘Novak Djokovic: El lobo en invierno’ és un documental biogràfic sobre el tenista serbi que arriba el 20 d’agost a Prime Video. La producció fa un repàs a la seva complexa infància marcada per la Guerra dels Balcans, la seva carrera professional i també la relació amb la història d’aquest esport.
‘La dinastía: UConn Huskies’, a Apple TV
La sèrie documental sobre el llegendari equip de bàsquet femení de la Universitat de Connecticut arriba el 21 d’agost a Apple TV. ‘La dinastía: UConn Huskies’ incorpora entrevistes exclusives de les campiones nacionals de 2025, així com amb figures icòniques de diverses generacions. La sèrie mostra com un equip que en un inici va passar desaparcebut, va aconseguir convertir-se en un referent mundial.
Apple TV també estrena el mateix dia la cinquena temporada de ‘Pequeñas historias zen’, una sèrie d’animació que segueix els passos d’un panda que ensenya coses sobre el món als seus germans.
L’esperat retorn de ‘Dalgliesh’ a Filmin
La tercera temporada de l’esperada sèrie ‘Dalgliesh’ torna el 25 d’agost a Filmin. Ambientada en els anys setanta, segueix la carrera de l’enigmàtic detectiu britànic Adam Dalgliesh, interpretat per Bertie Carvel, mentre resol assassinats complexos i desvela secrets ocults. Cada cas presenta un escenari diferent amb un repartiment divers combinant intriga i emoció.
Netflix incorpora la darrera temporada d’’Outer Banks’
El 20 d’agost arriba a Netflix la cinquena i darrera temporada de la sèrie ‘Outer Banks’. Els Pogues travessen un moment complicat des de la tràgica mort de J.J. al Marroc. Lluny de casa i destrossats per la pèrdua de l’ànima del grup, perden la corona blava i es troben amenaçats per enemics i perills que malauradament ja coneixen de primera mà.
El dia abans, la plataforma incorpora ‘Caída libre: toda la verdad sobre Boeing’ i el 25 d’agost ‘Secretos del deporte: el testimonio de Vince Young’.
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