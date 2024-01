Netflix acaba de revelar el llançament d’una nova sèrie documental titulada (P)Ícaro: El Pequeño Nicolás, programada per estrenar-se el 15 de febrer. Aquesta producció, dirigida per Tomás Ocaña, promet oferir un relat rigorós de la vida de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut popularment com el «Petit Nicolás». La història del jove que es va fer famós per colar-se en esdeveniments d’alt perfil i per les seves pretensions arribarà en tres episodis. Des dels seus inicis com a relacions públiques en discoteques als 14 anys fins a les trobades amb polítics, empresaris, serveis secrets i fins i tot la Casa Reial, la sèrie explorarà l’ascens i la caiguda de l’intrèpid «Petit Nicolás».