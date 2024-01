Cuatro ha arrencat aquest dilluns una nova etapa amb el retorn d'una de les marques més reconegudes. Cinc anys després de la seva desaparició, 'Noticias Cuatro' s'ha tornat a posar en marxa aquest dilluns, 29 de gener, amb una primera edició presentada per Alba Lago. Després d'una dècada a 'Informativos Telecinco', la periodista es converteix en una de les cares principals del segon canal de Mediaset.

Recuperant la capçalera i la sintonia de la seva etapa anterior, totes dues remasteritzades, la marca de notícies també ha fet una picada d'ullet als seus orígens, que es remunten al 2005. Durant la nit del 7 de novembre d'aquell any, Iñaki Gabilondo va donar la benvinguda als espectadors de 'Noticias Cuatro'. I 18 anys després, el veterà periodista ha tornat a ser present a l'informatiu.

"En aquesta estrena, el retorn de 'Noticias Cuatro', no podem deixar de mirar enrere i recordar els qui van marcar el camí", ha expressat Lago per donar pas a un fragment de l'entrevista que li ha fet Diego Losada a Gabilondo i que es podrà veure sencera a l'edició de les 20 h. "Era uns 200 anys més jove, més o menys", feia broma al recordar els seus inicis a l'actual cadena de Mediaset.

Losada, que pilotarà l'informatiu de la nit amb Mónica Sanz, ha passat pel plató per avançar algunes de les claus d'aquesta conversa. "Que bonic és el destí i que genorós és Iñaki Gabilondo", ha destacat el presentador: "Ell va començar dient 'ja som aquí' i aquesta nit direm junts que hem tornat".

"Hi ha molta il·lusió, hi ha molta emoció per tornar i fer-ho bé. Al final, m'ha tocat a mi demanar consell al mestre", ha comentat Losada abans d'avançar que, a l'entrevista, es tocaran assumptes com la situació d'Espanya o el periodisme.

També demanarà consell a Gabilondo, tal com ha mostrat en un avenç. "Tenim una gran càrrega de responsabilitat per aquest llegat", confessa Losada davant el mític periodista, que comparteix una reflexió: "No se li atribueix responsabilitat a cap llegat, la responsabilitat es té amb qualsevol espectador que t'escoltarà i et creurà o no et creurà".