Sophie Turner i Kit Harington, estrelles de la sèrie Joc de Trons, tornaran a treballar junts però aquesta vegada a la pel·lícula de terror titulada The Dreadful, segons ha revelat la revista Deadline. Es tracta d’una pel·lícula amb tints gòtics, dirigida per la cineasta iraniana-nord-americana Natasha Kermani (Imitation Girl) i ambientada en la coneguda com a Guerra de les Dues Roses, un conflicte dinàstic entre l’aristocràcia anglesa que va enfrontar la Casa de Lancaster contra la Casa de York entre 1455 i 1487.

Turner i Harington van protagonitzar les vuit temporades de la popular producció de la plataforma HBO que està inspirada en una sèrie de novel·les fantàstiques de George R. R. Martin.