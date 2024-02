A la mitologia grega, Ícar va volar tan a prop del sol, que la cera de les seves ales es va fondre i va acabar caient al mar. Un símil perfecte del que li va passar a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut com «El Pequeño Nicolás», el noi de 20 anys que va saltar a la fama després de colar-se als cercles més exclusius d’Espanya i que actualment, amb 28, s’enfronta a més de 12 anys de presó. Se l’acusa de delictes com a usurpació de funcions públiques, falsificació i suborn. D’intentar explicar aquest inusitat ascens i de com es va acabar precipitant al buit, s’encarrega, ara que fa 10 anys de l’esclat del cas la docusèrie (P)Ícaro: El Pequeño Nicolás (títol que juga amb enginy amb aquesta figura mitològica i l’adjectiu que millor el defineix), que estrena aquest dijous Netflix.

L’audiovisual es presenta com a radiografia dels casos que orbiten al voltant d’«El Pequeño Nicolás», a partir del relat del mateix jove de la seva història, encara que per ell desfilen periodistes, polítics i altres persones properes, que van desmuntant o corroborant aquesta versió. La versió. Perquè la veritable naturalesa de la docusèrie és un treball de recerca rigorós, amb metodologies pròpies d’aquest gènere periodístic que caracteritzen la productora de recerca CAPA, segell de documentals en espanyol del Grup iZen. D’ella són produccions com Operación Brooklyn, Ciencia Maps o Adictos a la pantalla. Tomás Ocaña (que va participar a Lucía en la telaraña, millor investigació de 2021 a Espanya, segons l’APR), el director i cocreador amb Adolfo Moreno, expliquen la increïble història d’aquest personatge que va posar en perill el Govern en passar, amb 14 anys, de ser capaç d’arrossegar joves de les discoteques als mítings del PP, amb la qual cosa es va guanyar unes amistats que el van portar a fer-se amb polítics de primer nivell i empresaris de renom . I a treballar per als serveis secrets i, fins i tot, la Casa del Rei, o això és el que ell sosté.