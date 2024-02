Dinamarca també ja té tancada la seva candidatura per al Festival d’Eurovisió del 2021. Fyr & Flamme portaran la bandera del país nòrdic a la pròxima edició del concurs musical organitzat per la Unió Europea de Radiodifusión després d’alçar-se amb la victòria al ‘Dansk Melodi Grand Prix 2021’, la preselecció organitzada per la televisió pública danesa, amb ‘Øve us på hinanden’ (Practicar l’un amb l’altre).

El duo va aconseguir el passaport al festival organitzat pels Països Baixos després d’aconseguir el recolzament majoritari de l’audiència durant les dues fases de votació del format musical danès, arribant a imposar-se a Jean Michel i Chief 1 & Thomas Buttenschøn amb, respectivament, ‘Beautiful’ i ‘Højt over skyerne’ a la súper final. Després de descartar la reelecció de Ben & Tan, els que havien de ser els seus representants el 2020, el principal objectiu de Dinamarca amb l’elecció de Fyr & Flamme serà repetir una bona posició a la gran final d’Eurovisió. Abans de la cancel·lació de la passada edició per la pandèmia, a Tel Aviv 2019, el país escandinau va aconseguir la 12a posició gràcies als 120 punts que va aconseguir Leonora amb ‘Love is Forever’ (L’amor és per sempre). EN ELABORACIÓ.