Rubiales accepta sotmetre's a una entrevista amb Ana Pastor: horari i condicions que ha imposat

Ana Pastor ha aconseguit una de les entrevistes més buscades: la periodista torna aquest dimecres, 3 d'abril, a La Sexta per entrevistar Luis Rubiales, expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), en un lliurament especial d''El Objetivo' (22.30 h). Serà la primera vegada que l'exdirectiu de la RFEF concedeix una entrevista televisiva després de la seva presumpta implicació, dins del marc de l''Operació Brody', en una causa de suposades irregularitats en la concessió de contractes quan ell estava al capdavant de la federació. També serà la primera vegada que Rubiales respon a la petita pantalla després de saber-se que la Fiscalia li demana una pena de dos anys i mig de presó en un altre dels casos que hi ha oberts contra l'expresident de la RFEF: el del petó no consentit a la jugadora de la selecció espanyola Jenni Hermoso.

Pastor s'ha desplaçat fins a la República Dominicana, país on Rubiales és des de fa unes setmanes, per dur a terme l'entrevista. Segons explica La Sexta, l'entrevistat no ha fet cap petició especial ni ha imposat cap condició per parlar; tot i que la cadena sí que ha remarcat que s'ha dut a terme fora de territori espanyol.

La Guàrdia Civil va registrar fa uns dies la seu de la federació a la Ciutat del Futbol de Las Rozas i la casa del mateix Rubiales a Granada, entre altres punts, i va detenir set persones del seu entorn com a part d'una suposada trama de corrupció. Aquestes actuacions policials es van realitzar mentre l'exdirigent del futbol espanyol ja era a la República Dominicana, país del qual tornarà el 6 d'abril, quan es posarà "a plena disposició" de la justícia, ha dit

Tornarà realment? Té por de ser detingut? Com afronta la petició de presó que demana la Fiscalia pel petó a Jenni Hermoso? Segurament aquestes seran algunes de les preguntes que Pastor farà a Rubiales a "El Objetivo" d'aquesta nit.