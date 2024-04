El Consell d’RTVE paralitza de nou el fitxatge de Broncano

La polèmica a RTVE s’allarga un capítol més. El Consell d’Administració de l’ens públic va tornar a posposar ahir la votació del contracte de David Broncano. L’ajornament es produeix per l’absència de l’expresidenta Elena Sánchez, que va cessar en el seu càrrec la setmana passada però que continua com a consellera i que ha bloquejat amb la seva inassistència la llum verda al contracte multimilionari que ha provocat una batalla inèdita en l’ens.

La presidenta nomenada in extremis la setmana passada, Concepción Cascajosa, va haver de retirar de l’ordre del dia la votació del contracte amb la productora El Terrat (Mediapro), a l’absentar-se la seva antecessora en la presidència interina. Estava en dubte el vot decisiu de Sánchez; les seves resistències al fitxatge li van valer el càrrec en l’última reunió i en aquesta ocasió va optar per no acudir ni delegar el vot, això va fer que Cascajosa posposés de nou la decisió, al no aconseguir els vots necessaris per obtenir l’aval.

La pugna fa gairebé un mes que està en la cadena, quan a principis de març es va posar sobre la taula el polèmic fitxatge de Broncano per entrar a competir en audiència pel prime time dominat ara per El hormiguero, de Pablo Motos, una operació en la qual la Moncloa havia expressat el seu interès.

14 milions per temporada

El contracte inicial preveia tres anys de vinculació, a raó de 14 milions d’euros –més IVA– per temporada. L’aposta, sufragada per fons públics d’un ens que no rep ingressos per publicitat, va enfrontar la ja expresidenta interina d’RTVE, Elena Sánchez, amb l’exdirector de continguts, José Pablo López, partidari del fitxatge.

Aquest enfrontament va desembocar en l’esclat de l’última reunió del Consell, el 26 de març. S’havia de votar l’última proposta de contracte, que el limitava a dos anys, però el xoc frontal va impedir que tirés endavant, després que la llavors presidenta promogués el cessament de López, que va prosperar, i ella va ser posteriorment cessada; les dues sortides, avalades pels consellers del PP. La decisió sobre Broncano va quedar llavors aparcada i estava previst que s’abordés ahir, cosa que tampoc va passar.

L’última proposta que va negociar RTVE consistia a contractar dos anys un programa similar a La Resistencia tot i que el contracte es podria cancel·lar al terme del primer any si no arribava al 7,5% de quota de pantalla. Ja no es tractava d’un contracte de tres anys, com va plantejar en una primera proposta la direcció de continguts.

En l’última reunió aquesta proposta tampoc es va votar perquè la majoria dels consellers, entre ells la mateixa presidenta, no hi estaven d’acord i van reclamar que es continués negociant amb la productora i el comunicador, i es fes un altre plantejament. En aquell moment, Sánchez i José Manuel Martín Medem (del PCE, integrat a Sumar) defensaven que el contracte tingués una durada d’un any, que és l’habitual en aquest tipus d’espais.