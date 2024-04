Soraya Arnelas torna a Eurovisió: anunciarà els punts d'Espanya

TVE torna a dipositar la seva confiança en un dels seus exrepresentants com a portaveu d'Espanya a la propera edició del Festival d'Eurovisió. Soraya Arnelas serà l'encarregada d'anunciar els punts del jurat professional espanyol a la final del certamen musical organitzat per la UER, segons ha revelat la cadena pública.

"Em fa molta il·lusió perquè no parlo només com a representant d'Espanya sinó perquè sóc eurofan i cada any visc el festival com si fos el meu", assegura la cantant, que aquets dimarts va ser a la gala de suport a la representant d'enguany, Nebulossa, que es va fer a Madrid.

Amb aquesta nova funció com a portaveu, la cantant extremenya tornarà al festival europeu quan estan a punt de complir-se 15 anys de la seva participació amb 'La noche es para mí', cançó va quedar relegada a la 23a posició en la final de l'edició de Moscou 2009 .

És la segona vegada que la cadena pública escull com a portaveu una exrepresentant d'Espanya al certamen europeu, ja que sempre havia optat per presentadors i periodistes de la seva graella. L'any passat, Ruth Lorenzo va ser l'encarregada de comunicar als espectadors europeus la decisió del panell professional d'Espanya.