Ángel Cristo demana matrimoni a la seva nòvia Ana Herminia a 'Supervivientes'

Ana Herminia, parella d'Ángel Cristo, ha arribat a Hondures amb ganes d'enfrontar-se a tots els concursants de 'Supervivientes' que han parlat del seu company i també, disposada a retrobar-se amb l'amor de la seva vida i protagonitzar un moment molt especial a la petita pantalla.

La primera en passar per 'Un circo bárbaro'', la plataforma que ha muntat 'Supervivientes per als 'cara a cara', ha estat Marieta, amb qui Herminia ha tingut una conversa d'allò més directa. Li ha preguntat per què ha dit que no creia que s'arribessin a casar i aquesta li ha explicat que ho ha afirmat perquè l'Àngel només parla de diners.

Seguidament, Miri ha estat la segona concursant a trobar-se amb la nova visitant. "És una pena que amb el tros de concurs que estàs fent t'hagis de ficar en tot" li deia la xicota d'Àngel Cristo a la xef, deixant-la completament descol·locada.

Hi va haver més retrets. "En el seu moment, em vas semblar molt valent, però ara em sembles un traïdor", li va etzibar Ana Herminia a Gork només trobar-se amb ell. Per part seva, ell li va explicar que ja ha fet les paus amb Ángel un cop resoltes les seves diferències.

I, finalment, es va produir l'esperat retrobament entre l'Ángel i "la dona de la seva vida". Va ser un dels moments més romàntics i especials de la nit i el fill de Bárbara Rey va deixar al descobert el seu costat més natural i proper. En un primer moment, però, Cristo no va saber que qui tenia al davant era Herminia. Ho va haver de descobrir fent preguntes amb els ulls tancats. I quan va poder veure-hi, la parella es va fondre en una llarga i afectuosa abraçada en què cap dels dos va parar de repetir com s'havien trobat a faltar.

"Ets un campió, estic impressionada, t'estimo, ets fort, com sempre", li deia l'Ana a l'Àngel mentre l'abraçava. "Tot està bé vida meva, ets un campió, tu pots amb això i més", li va insistir ella. "El que sempre sento quan la toco és pau", reconeixia immediatament ell a Carlos Sobera davant la pregunta de què havia sentit en abraçar la seva parella. "Jo ja li he dit moltes vegades i ella ja sap que m'hi vull casar i passar la resta de la meva vida junts", va insistir Cristo. Després de la trobada, la parella va poder gaudir d'un sopar molt romàntic davant del mar en què van poder xerrar i posar-se al dia de tots aquests dies separats.