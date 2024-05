Aurah Ruiz pateix una aparatosa caiguda a 'Supervivientes' i acaba a l'hospital: "Ha estat un gran ensurt"

Nou ensurt a 'Supervivientes'. Tot just uns dies després que Blanca hagués de ser atesa d'urgència per un impactant desmai, ahir va ser Aurah Ruiz qui va haver de ser apartada del concurs per un aparatós accident. Va passar durant l'emissió en directe de la gala d'ahir a la nit, quan els dos grups de concursants disputaven el joc de localització.

A la prova, els supervivents havien de superar una sèrie d'obstacles mentre portaven una galleda d'aigua a la mà. Al cap de poc temps de començar, Aurah va patir una caiguda i va quedar estesa a terra, causant la preocupació dels seus companys en escoltar els seus crits de dolor. "Què ha passat?", preguntava Jorge Javier Vázquez des de plató, ja que les càmeres no van mostrar el moment exacte del contratemps.

"Parem de jugar, nois", demanava Laura Madrueño des de l'illa alhora que tallava la connexió. "Deu haver estat una caiguda aparatosa", comentava el conductor del reality des de Madrid, intentant llançar un missatge de tranquil·litat als familiars de la concursant: "Quan hi ha un problema d'aquestes característiques l'equip mèdic va a l'instant. Per queixar-se així, crec que de vegades hi té a veure l'ensurt i l'impacte".

Aurah, apartada del concurs

Més endavant, el presentador reprenia el directe amb Hondures: "Hem viscut un moment molt inquietant, que són els crits de dolor d'Aurah mentre estava fent el joc de localització". "Desgraciadament, ha estat un gran ensurt per a tots. L'equip mèdic està atenent-lo, tranquil·litat per a vosaltres i per a tota la família", apuntava per la seva banda Madrueño.

Minuts després, des de la Palapa, la presentadora donava més detalls sobre l'estat d'Aurah: "Està molt més tranquil·la, està amb l'equip mèdic. Li faran proves per descartar qualsevol mena de complicació". "Es troba en observació, no té cap trencament. Ha patit un cop fort, però la bona notícia és que no té cap trencament", va informar Jorge Javier abans de finalitzar el programa.