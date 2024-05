Una parella de Sant Fruitós de Bages participa a "Factor X" amb un "himne contra la grassofòbia"

Xaby i Raffaele, veïns de Sant Fruitós de Bages, participen en la quarta edició de Factor X, el concurs de talent de Telecinco que actualment està emetent la fase d'audicions. És la seva posada de llarg a la petita patalla ja que, La Perra i el Cari, com es diu artísticament el duo que formen, ja fa temps que triomfa a les xarxes socials fent vídeos d'humor: a TikTok, apleguen 1,6 milions de seguidors i a Instagram, 132.000.

La parella van audicionar amb Revienta, un tema propi que han definit com "un himne contra la grassofòbia" creat amb l'objectiu de "canviar la ment d'algunes persones que sembla que no els hi agrada algun tipus de cos".

"És una cançó que ho petarà", deien abans d'actuar. Els de Sant Fruitós, que van revelar que només feia tres mesos que s'havien format com a duo musical, asseguraven tenir un objectiu clar: "Volem que el públic vibri i que vosaltres us enamoreu". I així ho van fer. La lletra de la cançó, la coreografia i l'energia de la parella sobre l'escenari van revolucionar el plató i va deixar el jurat -format per Vanesa Martín, Abraham Mateo, Lali Espósito i Willy Bárcenas- dempeus un cop finalitzada l'actuació.

Un 'sí' unànime del jurat

“Heu sabut utilitzar molt bé aquest escenari per a la música”, deia la cantant argentina i membre del jurat Lali Espósito després de veure'ls actuar. Per la seva banda, Vanesa Martín comentava que “fer cançons que parlin de la fragilitat i la grandesa és molt necessari”. El cantant de Taburete Willy Bárcenas va felicitar la parella per saber "divertir-se i riure's un mateix del que puguin pensar els altres”. “M'ha agradat molt la cançó, necessitem més d'això" afegia Abraham Mateo durant les valoracions.Tots ells van guardonar els bagencs amb el seu 'sí'. La decisió unànime del jurat ha catapultat el duo a la següent fase del concurs.

Una actuació viral

El vídeo de l'actuació de la parella ja ha superat els 14.000 "m'agrada" a Instagram. A les xarxes del programa, els clips on apareixen acumulen centenars de comentaris, la gran majoria lloant el missatge reivindicatiu de la cançó. I és que la parella, a banda de crear contingut humorístic a les xarxes, també dediquen un espai a les seves plataformes per fer activisme, principalment a favor dels drets LGTBI.