La nova Max va més enllà

Ja no serà HBO Max, sinó Max. Així, a seques. Però la plataforma de streaming de Warner Bros-Discovery només perdrà la seva marca de millor reputació en el nom: HBO i les seves sèries de prestigi continuen tenint espai propi i predominant en l’aplicació, però amb el rebranding es vol recordar que les intencions d’aquest servei van més enllà i que aquí dins, com en el totpoderós Netflix, tots els públics podran trobar de tot a tota hora.

Aquest canvi no serà oficial (i, per a la majoria de subscriptors, aparentment automàtic) fins al 21 de maig, però dijous, dia 9, es va posar de llarg a Madrid la conversió d’HBO Max en un espai molt més ampli. Max és més: prometen que hi haurà disponible més del doble de contingut, essencialment gràcies a la inclusió de continguts del canal Discovery (realities, documentals) i el complement opcional del servei de subscripció prèmium d’Eurosport. Tots els plans, amb o sense el complement d’esports, inclouran una exhaustiva cobertura dels Jocs de París amb 3.600 hores d’emissions.

«La casa del dragón 2» La segona temporada de «La Casa del Dragón», que arribarà el 17 de juny, és el principal reclam d’HBO

Totes les marques clau

Com va recordar Alessandro Araimo, managing director de WBD a Ibèria i a Itàlia, «l’oferta és molt completa i inclou totes les nostres marques clau, com els originals d’HBO, les pel·lícules de Warner Bros i DC i els originals de Max, a més dels nostres continguts culinaris, domèstics i de telerealitat, sense oblidar els esports». Per al que queda de 2024, el principal reclam d’HBO és la segona temporada de La Casa del Dragón, que arribarà el 17 de juny; per a les noves temporades de The last of us i The White Lotus haurem d’esperar fins al 2025. Entre els originals de Max, més centrats en les franquícies, destaca El Pingüino, spin-off de The Batman amb Colin Farrell com el cap mafiós titular; el 2025 veurem Welcome to Derry, basada en l’univers It, i per al 2026 s’espera la sèrie remake de la saga Harry Potter.

Jocs de París 2024 Tots els plans, amb o sense el complement opcional del servei de subscripció prèmium d’Eurosport,inclouran una exhaustiva cobertura dels Jocs Olímpics de París d’aquest estiu.

En la presentació, Leticia Dolera, Maribel Verdú i Mariela Garriga van donar alguns detalls dels seus projectes amb la plataforma. La primera es mentalitza per començar a rodar Pubertat, la seva segona sèrie pròpia després de la bona acollida de Vida perfecta. Rodada en diverses localitzacions de Catalunya i en català, explora qüestions de sexualitat i consentiment amb el teló de fons de la tradició castellera. En la visió de Dolera, el castell és una metàfora del que la nostra societat necessita: un acord entre edats i gèneres amb una base que sigui com més sòlida millor.

Una altra tradició, la Setmana Santa, serà l’intens paisatge de Cuando nadie nos ve, adaptació del llibre de Sergio Sarria sobre una sergent de la Guàrdia Civil (Maribel Verdú) que s’enfronta a Morón de la Frontera (Sevilla) a una sèrie de truculents esdeveniments que podrien estar vinculats entre si. L’actriu es va mostrar contenta per protagonitzar una sèrie («mai ho havia fet»), construir aquest personatge («potent, amb una vida tremenda») i tenir al seu costat Mariela Garriga (Misión: Imposible-Sentencia mortal. Parte Uno) com a agent especial de l’Exèrcit dels Estats Units. Les dues actrius només van tenir paraules d’amor irredempt cap al seu director en aquest projecte, l’expert en thriller Enrique Urbizu, a qui devem títols com La caja 507 i No habrá paz para los malvados.

«Furia» El nou projecte «Furia», anunciat durant l’esdeveniment, se centra en cinc dones a punt d’un atac de nervis (o que ja hi estan de ple) per diferents circumstàncies. Segons l’autor, Félix Sabroso, serà «una sàtira contemporània i realista sobre el món en què ens ha tocat viure».

Durant l’esdeveniment es va anunciar, a més, el nou projecte Furia, una sèrie de Félix Sabroso sobre cinc dones que estan a punt de patir un atac de nervis (o que ja hi estan de ple) per diferents circumstàncies. Segons l’autor d’aquesta sèrie, serà «una sàtira contemporània i realista sobre el món en què ens ha tocat viure». Al costat de Sabroso també van defensar el projecte Nathalie Poza, Pilar Castro i Cecilia Roth, tres de les cinc protagonistes; només hi van faltar Carmen Machi i Candela Peña.

Telerealitat a dojo

Els devots de la telerealitat podran recórrer no només a favorits populars de Discovery com La fiebre del oro, Remodelación en pareja i Todo en 90 días, sinó també a produccions pròpies de Max que estan basades en fórmules d’èxit. Després de set temporades a Cuatro, Antena 3 i La Sexta, Pekín Express no necessita presentació. Les adaptacions espanyoles d’Aventura en pelotas i Naked attraction, equivalents nudistes de Supervivientes i de Vivan los novios, afegiran un toc picant al menú.

L’oferta inicial es divideix en dos plans: l’estàndard, que permet la connexió simultània de dos dispositius i que ofereix una qualitat de Full HD per un preu de 9,99 euros mensuals, i un de prèmium, que permet la connexió de quatre dispositius, una imatge en Full HD o 4K i so Dolby Atmos, per 13,99 euros mensuals. Per cinc euros més també es podrà tenir accés al complement Deportes, que inclourà grans esdeveniments de tennis, de ciclisme i d’esports d’hivern, a més dels senyals lineals en directe d’Eurosport 1 i Eurosport 2.