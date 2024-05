Això és el que cobra el públic que va a 'La ruleta de la suerte'

Quant cobra la gent que acudeix com a públic al programa de 'La ruleta de la suerte'? Aquesta és la pregunta que es fan molts teleespectadors. Gairebé tots els concursos de televisió compten amb una graderia amb públic que anima i dona una nota de color a l'emissió. El que pocs saben és que aquesta labor de figuració és gairebé un treball per a algun d'ells.

I és que assistir al rodatge, i aplaudir i cantar -o el que demani la realització-, es paga. Això sí, no gaire. Tal com afirmen alguns dels assistents a aquests programes, aquesta és una labor que està "mal pagada".

Sou

El preu per hora que surt pel temps emprat en els rodatges està per sota dels 5 euros. És per això que no sembla que estigui massa ben remunerat.

Així, per exemple, ser part del públic en 'La ruleta de la suerte', programa que Antena 3 emet al migdia, es paga a uns 20 euros per jornada. Cal destacar que no es tracta d'un preu per programa, sinó per dia de rodatge, en el qual almenys es graven dues emissions, d'una hora. A això cal sumar que, entre programa i programa, es fa una petita pausa per a preparar decorats, deixar als participants que es preparin i donar un lleuger descans a l'equip.

Agències de models

Per això molts dels assistents rebutgen aquest tipus de treball. Però, quin tipus de persones acudeixen a aquests programes? Generalment actors. En molts casos, els càstings per a participar en el públic es gestionen amb agències d'actors i models, que col·loquen algun dels seus perfils com si d'un aparador es tractés, a l'espera que algun director de càsting els tiri l'ull durant l'emissió.

En general, es tracta de gent jove o que acaba de començar en el món de la interpretació, per la qual cosa les seves expectatives estan especialment altes. Així i tot, han estat nombroses les queixes pels baixos sous.