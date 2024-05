'El Gran Prix' guanya una denúncia d'UTECA a poques setmanes del seu retorn a TVE

Important resolució a favor de TVE sobre el caràcter de 'El Gran Prix', un dels seus programes més reeixits del 2023. La Sala de Supervisió Reguladora de la CNMC ha arxivat les actuacions per les quals s'analitzava el caràcter cultural del format emès per RTVE entre juliol i setembre de 2023.

La resolució té lloc després d'una denúncia per part d'UTECA en la qual s'al·legava que l'espai era un mer programa d'entreteniment i no un programa cultural, per la qual cosa RTVE no estaria habilitada per a associar fórmules de comunicació comercial al patrocini d'aquest programa.

Entre els arguments valorats per l'autoritat audiovisual per a resoldre a favor d'RTVE destaca la temàtica del programa-concurs, on es donen a conèixer els pobles, els costums, l'entorn, entre altres aspectes, i la repercussió mediàtica de l'espai, que ja forma part de la cultura audiovisual del nostre país. A més, la CNMC determina que el fet que un programa estigui catalogat com a programa d'entreteniment no és obstacle per a considerar que també pugui ser definit com a cultural.

Amb caràcter previ a aquesta resolució, la CNMC ja va acordar desestimar la sol·licitud de mesures provisionals formulada per UTECA en la qual se sol·licitava el cessament de la comercialització de publicitat en l'emissió el programa.

La resolució de la CNMC suposa per a RTVE la consolidació del canvi legislatiu que va entrar en vigor en 2023 i que ha suposat l'obertura del model de finançament de l'operador públic a unes certes formes publicitàries limitades, sempre que es compleixin la resta de condicions que estableix la Llei de Finançament d'RTVE.

Cal recordar que, aquest pròxim estiu, 'El grand Prix' tornarà a la 1 de TVE després del seu reeixit retorn després de més de 18 anys amb 14 nous pobles.