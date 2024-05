Arkano s'enfonsa a 'Supervivientes' i demana abandonar: "Que em diguin quant he de pagar"

Els concursants de 'Supervivientes' estan assolint el límit de les seves forces amb el pas del temps als Cayos Cochinos. Un dels que pitjor ho està passant és Arkano, que ahir a la nit va manifestar la seva intenció d'abandonar el concurs en plena emissió de 'Conexión Honduras'. En una pausa, el raper va patir una baixada anímica i va assegurar que volia tornar a Espanya.

Així ho va començar explicant Sandra Barneda des de plató: "Durant publicitat, a Arkano li ha agafat una baixada impressionant". Tot seguit, la presentadora va connectar amb la platja per escoltar el que havia de dir el mateix concursant: "No vull ser aquí, ja està. No té sentit per a mi".

"No vull. És temps perdut per a mi ser aquí, temps que no torna. Em sap greu estar així perquè es preocuparà la meva família, però no passa res. Ja està, vull parlar amb el programa i que em digui quant he de pagar per anar-me'n d'aquí. Tant me fa, no vull ser aquí, no puc".

Laura Madrueño li va indicar llavors que sortís perquè l'equip del programa el pogués tranquil·litzar, mentre que Sandra Barneda recollia el testimoni des de plató per lamentar l'estat en què es trobava el supervivent.

Però a més, va revelar que en aquell instant la mare d'Arkano viatjava a Hondures per retrobar-se amb el seu fill: "He de dir que, ara mateix, està agafant un avió". Una trobada que es produirà demà, 21 de maig, a 'Tierra de Nadie'.

Al final del programa, més tranquil després de ser atès per la psicòloga, Arkano va insistir en el seu desig de posar fi al seu pas pel reality: "Vull estar bé, vull anar a teràpia. Ho necessito. I arreglar moltes coses. Vull anar-me'n de la millor manera possible". Finalment, Sandra va convèncer el raper perquè prengués la seva decisió definitiva a la gala de demà.