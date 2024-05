HBO cancel·la '30 monedas' d'Álex de la Iglesia

No hi haurà tercera temporada de '30 monedas', la sèrie escrita i dirigida per Álex de la Iglesia per a HBO. En un tuit a la xarxa social X, De la Iglesia ha compartit la decisió de la cadena nord-americana de no renovar-li la creació amb un to de tristesa i decepció. “No es renova 30 monedas. Els capítols de la darrera temporada estan escrits. La història va ser concebuda des del principi com una trilogia. 30 monedas és part de la meva vida. Faré l'impossible per acabar-la”.

De la Iglesia va estrenar la primera temporada de '30 monedas' el novembre del 2020 a HBO, amb Megan Montaner, Eduard Fernández i Miguel Ángel Silvestre com a protagonistes. No era la seva primera sèrie, ja que el 2008 va dirigir 'Plutón BRB Nero', una comèdia espacial, però sí era el seu projecte més ambiciós en tenir una plataforma de streaming al darrere. El punt de partida era el següent: en un poble de Segòvia, Pedraza, comencen a passar coses estranyes. La primera: una vaca dóna a llum a un nadó humà, fet que desconcerta la veterinària Elena i l'alcalde del municipi, Paco, que intentaran esbrinar què pot haver passat i si darrere de tot això hi ha alguna estafa.

El segon lliurament de la sèrie, coescrit amb Jorge Guerricaechevarría, va arribar a HBO el 2023. En total eren vuit nous episodis de 50 minuts que començaven amb bona part dels habitants de Pedraza emboigts, tancats en un psiquiàtric. Aquesta segona tanda de capítols va comptar amb la col·laboració de l'actor nord-americà Paul Giamatti, que es va unir a l'elenc encapçalat per Miquel Àngel Silvestre, Megan Montaner, Eduard Fernández i Najwa Nimri. Es va rodar a Espanya, Itàlia, Estats Units, França i Regne Unit.