Mediaset estudia recuperar 'Caiga quien caiga' (CQC) de cara a la temporada que ve

Mediaset ja està treballant en la confecció de la graella de programació de Telecinco i Cuatro per a la propera temporada televisiva i, damunt de la taula, hi té diferents opcions, com el retorn de 'Caiga quien caiga', segons ha avançat el compte d'Instagram Algo Pasa TV i ha verificat Yotele.

El llegendari informatiu satíric produït de la factoria Warner, que van presentar El Gran Wyoming, Manel Fuentes i Frank Blanco, entre d'altres, en les seves diferents etapes a Telecinco, laSexta i Cuatro, podria tenir una nova vida 28 anys després de la seva estrena.

Segons la informació a què ha tingut accés Yotele, el format es troba en fase d'estudi i no ha estat aprovat per ara, si bé es considera que el convuls moment polític que s'està vivint a nivell estatal i internacional, podria ser propici perquè l'espai pogués brillar de nou i iniciar una nova etapa amb magnificència.

Cal destacar que Mediaset emet actualment 'Todo es mentira', espai presentat per Risto Mejide a la sobretaula de Cuatro amb èxit d'audiència i que podria considerar-se hereu de 'CQC', pel seu caràcter crític, mordaç i transgressor amb la classe política .

En els seus primers anys amb El Gran Wyoming al capdavant, 'Caiga quien caiga' va ser un autèntic ull de poll per alguns dirigents polítics, sobre els qui es posava la lupa en cadascun dels seus moviments i no en solien sortir ben parats davant l'audiència. També hi ha qui va saber utilitzar el xou per fer-se popular, com va ser el cas d'Esperanza Aguirre, que va fer de QCQ el millor aparador per donar-se a conèixer en la seva etapa com a Ministra de Cultura.